Tres aprehendidos tras dos intervenciones policiales en Rosario
Dos procedimientos policiales realizados en Rosario durante la última semana finalizaron con la aprehensión de tres hombres, gracias al monitoreo de las cámaras del sistema de emergencias 911 y la intervención de la Policía.
El primer caso ocurrió el martes a las 22.50 en avenida San Martín al 3200, donde las cámaras detectaron a un hombre que ejercía como cuidacoches y solicitaba dinero a un automovilista. La Central de Emergencias 911 alertó a un móvil policial que se desplazó al lugar y localizó a un hombre con las características observadas.
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El sospechoso, identificado como Isaías D. A., de 27 años, no pudo acreditar su identidad y respondió con evasivas. Además, profirió amenazas contra los efectivos, por lo que fue aprehendido por resistencia y amenazas a la autoridad. Las actuaciones quedaron a cargo de la Comisaría 2ª.
El segundo procedimiento se registró el viernes cerca de las 4.40 en la zona de San Martín y Esteban de Luca, tras una denuncia por dos hombres que intentaban ingresar a una vivienda tras violentar el portón de acceso.
Los operadores del 911 lograron visualizar a los sospechosos mediante las cámaras de videovigilancia y coordinaron la intervención con móviles del Comando Radioeléctrico que patrullaban el sector. Los dos hombres, identificados como Sergio Sebastián G., de 46 años, y Fernando Dino D., de 33, fueron localizados a pocas cuadras y aprehendidos por tentativa de robo.
Ambos fueron trasladados a la Comisaría 15ª, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.
Según indicaron, estos procedimientos forman parte del trabajo conjunto entre el sistema de videovigilancia provincial y las fuerzas policiales para mejorar la seguridad en Rosario.
Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.
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