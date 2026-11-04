Prisión preventiva para hombre investigado por estafa a productores en San Cristóbal

Un hombre de 64 años fue detenido en prisión preventiva tras ser investigado por estafar a dos productores agropecuarios del departamento San Cristóbal. La medida fue dispuesta el miércoles 4 de noviembre por la jueza Cecilia Álamo, a pedido del fiscal Mauricio Gabriel Spinosa.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2026 y afectaron a víctimas de las localidades de Curupaytí y Moisés Ville. Según la investigación, el imputado, identificado por las iniciales WHR, habría causado un perjuicio económico superior a los 99 millones de pesos.

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En la audiencia realizada en los tribunales de San Cristóbal, la jueza Álamo ordenó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por 60 días. Además, solicitó que el imputado constituya una fianza superior a 100 millones de pesos, conforme a lo acordado con las víctimas.

Detalles de las estafas

El fiscal Spinosa explicó que el 4 de septiembre el acusado se presentó ante los productores con una falsa imagen de solvencia y cumplimiento de obligaciones comerciales. De esta manera, logró que uno de ellos le entregara doce novillitos y ocho vaquillas de raza Brangus en un establecimiento de Curupaytí.

La operación fue registrada mediante una liquidación de venta directa por un total de 26.691.035,50 pesos. El pago se realizó con cinco cheques electrónicos de pago diferido que, según la acusación, el imputado sabía que no podrían ser cobrados en sus fechas de vencimiento.

Con un modus operandi similar, el hombre estafó a otro productor de Moisés Ville, quien le vendió 50 novillitos Brangus por 72.457.060 pesos. El pago también se hizo con cheques electrónicos que no iban a poder ser cobrados.

El fiscal calificó los hechos como dos delitos de estafa, por los cuales el hombre permanece bajo investigación y con la medida cautelar vigente.

Fuente: parte de prensa oficial.

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