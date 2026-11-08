Buscan a adolescente desaparecida en Venado Tuerto

Venado Tuerto. La policía busca a Mía Becerra, una adolescente de 16 años que se ausentó de su domicilio el sábado 7 de noviembre alrededor de las 21 horas y no ha regresado hasta el momento.

La madre de la joven, Tamara Cruz, informó a las autoridades sobre la desaparición. Mía mide aproximadamente 1,50 metros, tiene tez blanca, cabello largo, lacio y negro, y un tatuaje en la mano derecha.

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Al momento de ausentarse, vestía una campera negra con brillos y zapatillas blancas.

Desde la policía solicitaron que cualquier información sobre su paradero sea comunicada al Servicio de Emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana.

Fuente: parte de prensa oficial.