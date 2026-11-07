Detienen a un hombre en Rosario tras robo con sistema Lince

La Policía de Acción Táctica (PAT) detuvo a un hombre de 35 años en Rosario tras identificar un vehículo vinculado a un robo modalidad entradera, gracias al sistema de videovigilancia Lince del Gobierno de Santa Fe.

El hecho se originó luego de un robo en una vivienda ubicada en Paraguay al 5300, donde una mujer fue víctima de la sustracción de joyas, dinero en efectivo y un teléfono celular. La víctima aportó datos sobre un automóvil Citroen C4 gris plata con una puerta trasera abollada, que habría sido utilizado por los autores.

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Con esa información, los operadores del sistema Lince y la policía realizaron un seguimiento de las cámaras de videovigilancia y analizaron imágenes que permitieron reconstruir el recorrido del vehículo tras el robo.

El automóvil fue localizado en la intersección de Centeno y Esmeralda, donde fue asegurado para las pericias correspondientes. En su interior se encontró un barbijo con características similares al utilizado durante el robo.

Con autorización judicial, se allanó una vivienda en Centeno al 0 bis, donde se secuestraron 155.250 pesos, tres relojes, un teléfono celular Samsung y 13 barbijos. Estos elementos quedaron a disposición de la investigación.

El hombre que se presentó como propietario del vehículo fue aprehendido por orden de la fiscal Guillermina Lavarra y trasladado a la Comisaría 15ª para los procedimientos legales.

La investigación contó con la colaboración de la Policía de Investigaciones (PDI), que también registró movimientos sospechosos en una casa de pasillo en calle 3 de Febrero al 1100.

Este operativo forma parte del trabajo conjunto entre las herramientas tecnológicas de videovigilancia, el análisis de datos y la intervención policial territorial, donde el sistema Lince fue fundamental para avanzar en la causa judicial.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.