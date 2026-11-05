Intentaron robarle la moto y lo atacaron con un cuchillo en Venado Tuerto

Un hombre de 26 años denunció haber sido víctima de un intento de robo mientras se encontraba en la vía pública, en la ciudad de Venado Tuerto. El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles 4 de noviembre, en inmediaciones de pasaje Torres y Castelli, y terminó con dos sospechosos detenidos.

De acuerdo con la información policial, los involucrados habrían intentado sustraerle una motocicleta Honda Wave. Durante el hecho, uno de ellos habría utilizado un arma blanca para amenazar al propietario del rodado.

Denunció que intentaron apuñalarlo en el cuello

Según manifestó la víctima ante los efectivos policiales, uno de los hombres extrajo un cuchillo y lanzó una puñalada dirigida hacia la zona del cuello.

El movimiento no llegó a alcanzarlo, por lo que el denunciante no sufrió lesiones como consecuencia del presunto ataque.

Esta circunstancia forma parte del testimonio aportado por el damnificado y deberá ser evaluada durante la investigación judicial.

El procedimiento se desarrolló en un sector de la ciudad donde personal del Comando Radioeléctrico inició un patrullaje para localizar a los presuntos responsables.

Dos aprehendidos y un cuchillo secuestrado

Tras recorrer las inmediaciones del lugar señalado, los uniformados localizaron a dos hombres de 25 y 30 años cuyas características coincidían con las de los sospechosos buscados.

Ambos fueron aprehendidos y quedaron a disposición de las autoridades competentes.

Durante el operativo, los agentes también secuestraron un cuchillo con cabo de madera, de aproximadamente 25 centímetros de longitud.

De acuerdo con la información suministrada, se presume que el elemento podría haber sido utilizado durante el intento de robo. Sin embargo, no se informó sobre resultados periciales que permitan confirmar esa vinculación.

La Fiscalía ordenó la detención de ambos

Una vez que se recibieron los antecedentes del procedimiento y se dio intervención a la Fiscalía correspondiente, se dispuso que los dos hombres fueran notificados de la causa por robo calificado en grado de tentativa.

Además, la autoridad judicial ordenó la detención de ambos sospechosos.

La calificación legal es provisoria y podrá modificarse conforme avance la investigación y se incorporen nuevos elementos probatorios.

Hasta el momento, no se difundieron las identidades de los detenidos, declaraciones de sus defensas ni información sobre la realización de una audiencia imputativa.

Tampoco se precisó si existieron testigos presenciales o registros de cámaras de seguridad que permitan reconstruir la secuencia denunciada.

La investigación deberá determinar la participación atribuida a cada sospechoso y establecer las circunstancias en las que se produjo el intento de robo