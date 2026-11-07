Santa Fe aplicó 97 mil vacunas a equipos por El Niño

Entre el 1 de septiembre y el 28 de octubre, el Gobierno de Santa Fe aplicó más de 97 mil dosis de vacunas a personal que trabaja en el territorio, en el marco de una estrategia sanitaria preventiva ante una posible emergencia hídrica vinculada al Fenómeno de El Niño.

La campaña, coordinada por los ministerios de Salud y de Justicia y Seguridad, incluyó vacunas contra el tétanos, la gripe, la Hepatitis B y el dengue, y también la revisión de esquemas para sarampión, rubéola y paperas. Desde el 2 de noviembre, se incorporó a las fuerzas de seguridad y al personal penitenciario.

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La secretaria de Salud provincial, Andrea Uboldi, señaló que la iniciativa busca proteger a quienes tendrán un rol activo durante eventuales contingencias. Explicó que se priorizan vacunas como la antitetánica, por el riesgo de cortes y heridas; la Hepatitis B, por la posibilidad de transmisión por objetos cortopunzantes; y la vacuna contra el dengue, debido a que los trabajadores pueden estar expuestos en zonas anegadas donde prolifera el mosquito transmisor. Sobre esta última, indicó que la primera dosis brinda un 82 % de protección. También se verifica la aplicación de la vacuna antigripal, ante la circulación continua de virus respiratorios.

En una primera etapa, la vacunación alcanzó a personal de municipios y comunas, equipos de salud, Protección Civil, bomberos, y trabajadores de empresas de servicios como la Empresa Provincial de la Energía (EPE), Aguas Santafesinas y empresas telefónicas.

Desde el 2 de noviembre, se sumó el personal de las fuerzas de seguridad, con prioridad en los departamentos del corredor de la costa: Vera, General Obligado, Garay, San Javier, San Justo y La Capital. La campaña continuará en las demás unidades regionales y en las unidades penitenciarias.

La secretaria de Coordinación Técnica y Administración del Ministerio de Justicia y Seguridad, Georgina Orciani, destacó el trabajo conjunto entre ambas carteras y afirmó que la vacunación comenzó en la ciudad de Santa Fe para cubrir a todo el personal de la Unidad Regional 1, con el objetivo de extenderla a otras regiones y unidades penitenciarias.

Orciani agregó que esta acción forma parte de un conjunto de medidas para el bienestar integral de las fuerzas de seguridad, que el Gobierno provincial considera una prioridad.

En paralelo, se realizó una jornada en el auditorio del Cemafe sobre el protocolo sanitario provincial ante emergencias hídricas, donde ya fueron capacitados más de 480 integrantes de equipos de salud.

Además, en el departamento General Obligado, avanza la remodelación integral del edificio sanitario, con un 90 % de avance, como parte de las acciones para fortalecer la infraestructura y la atención pública en la región.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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