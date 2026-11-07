Santa Fe avanza en la construcción de la nueva Escuela Echeverría

El Gobierno de Santa Fe avanza en los últimos detalles para finalizar la construcción del nuevo edificio de la Escuela de Educación Técnico Profesional N° 481 “Dr. Esteban Echeverría”, ubicada en el norte de la ciudad de Santa Fe.

La obra, que se desarrolla en la intersección de Avenida Peñaloza y Almonacid, incluye un edificio de más de 5.500 metros cuadrados y un gimnasio semicubierto de 900 metros cuadrados. Además, contará con una plaza pública que conectará el establecimiento con los barrios cercanos.

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Actualmente, la comunidad educativa comparte instalaciones con otras escuelas, situación que cambiará con la habilitación del nuevo complejo, que ofrecerá 11 aulas, nueve talleres, biblioteca, sala multimedial, salón de usos múltiples, áreas administrativas, cocina y comedor.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, recordó que al inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro la obra estaba licitada pero sin avances. Según indicó, la construcción responde a una demanda histórica de la comunidad educativa que lleva más de 70 años esperando un edificio propio.

En este momento, los trabajos se concentran en la finalización de la subestación eléctrica, fundamental para el suministro energético del establecimiento, y en la colocación de veredas de adoquines y limpieza general del predio.

El gimnasio y el playón deportivo podrán ser usados para actividades comunitarias, lo que, según señalaron, fortalecerá el vínculo entre la escuela y los vecinos.

Renovación de Avenida Peñaloza

Paralelamente, el Gobierno Provincial junto con la Municipalidad de Santa Fe ejecuta la renovación integral de 1.350 metros de Avenida Peñaloza, entre Gorriti y Ex Combatientes de Malvinas, obra que se encuentra en su etapa final.

El proyecto incluye pavimentación, nuevas bicisendas, iluminación LED, garitas para colectivos, rampas, cruces peatonales, desagües pluviales y la plantación de más de 150 árboles. Estas mejoras buscan optimizar la conectividad y la seguridad vial para peatones, ciclistas, automovilistas y usuarios del transporte público.

Desde 2024, la gestión provincial desarrolla un plan de mantenimiento vial que abarca rutas de distintos departamentos y continúa con nuevas reparaciones este año.

La inversión total para la nueva escuela supera los 22.600 millones de pesos, financiados con fondos provinciales, en el marco de una política que prioriza la infraestructura educativa en Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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