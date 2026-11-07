Avanza montaje nocturno del nuevo Puente Carretero en Santo Tomé

El Gobierno de Santa Fe completó el montaje de vigas en el estribo de Santo Tomé del nuevo Puente Carretero, realizando los trabajos en horario nocturno para evitar cortes en el tránsito durante las horas pico. La obra, que une Santa Fe con Santo Tomé, registra un avance general del 75 % y ya cuenta con las 42 pilas terminadas.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, señaló que el gobernador Maximiliano Pullaro pidió que las tareas no se detengan y que se realicen de noche para no afectar la circulación diaria. Según Enrico, ahora se enfocan en colgar las últimas vigas y hormigonar los vanos restantes.

El puente tendrá 43 vanos, de los cuales 31 ya están hormigonados y seis más están montados o en proceso. Se fabricaron 203 de las 215 vigas previstas, piezas de hormigón postesado de 30,8 metros que se apoyan de a cinco en cada tramo. La estructura bajo el agua está terminada y ahora se trabaja en la superestructura visible desde la ruta.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Pablo Seghezzo, explicó que tras completar la infraestructura, se avanza en la superestructura con una secuencia que incluye hormigonado, colocación de vigas y armado del tablero.

El nuevo viaducto tendrá 1.324 metros de longitud y se construye paralelo y al sur del puente actual. Contará con dos carriles hacia Santa Fe, una bicisenda y una senda peatonal. El puente existente quedará destinado al tránsito hacia Santo Tomé.

Además, la Provincia avanza en obras de protección en Santo Tomé ante la crecida del Río Salado, con un 30 % de avance en la cabecera del puente. En Santa Fe, se construyen veredas y bases para columnas de iluminación, y ya se colocan luminarias. En Santo Tomé, se trabaja en la terminación de veredas y pavimentación en calles cercanas al puente.

La obra está a cargo de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) integrada por Lemiro Pablo Pietroboni SA, Cocivial SA y Semisa Infraestructura SA, con una inversión provincial que supera los 62.000 millones de pesos.

Por otra parte, la Provincia asumirá la reparación preventiva del puente Carretero actual, que es de jurisdicción nacional, a pedido de Vialidad Nacional. Seghezzo indicó que estas reparaciones buscan evitar problemas como los ocurridos en 2024, cuando el puente estuvo cerrado por fallas definitivas.

El funcionario aclaró que las reparaciones no son urgentes y que se monitorea la unión de los tableros. Los refuerzos ya están fabricados y, según el nivel del agua, las tareas se realizarán desde abajo o colgados desde arriba.

Con estas dos intervenciones, la gestión provincial apunta a que ambos puentes estén en condiciones óptimas para cuando se inaugure el nuevo viaducto, garantizando así el flujo vehicular en ambos sentidos entre Santa Fe y Santo Tomé.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.