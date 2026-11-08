Pullaro entregó escrituras a 25 familias de Santa Fe y Santo Tomé

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entregó este viernes los títulos de propiedad de viviendas a 25 familias de la ciudad de Santa Fe y Santo Tomé. La entrega se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y se enmarca en la Ley Nacional Nº 24.374, conocida como Ley Pierri, que permite regularizar la titularidad de las viviendas.

Durante el acto, Pullaro destacó que la entrega de escrituras otorga seguridad jurídica a las familias, ya que a partir de ahora cada vivienda tendrá su documento que acredita la propiedad. "Durante muchos años hicieron el esfuerzo de pagar su vivienda y mejorarla con sus ahorros. Hoy cumplimos con esta ley que permite regularizar los dominios", señaló.

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La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda, explicó que muchas familias esperaban desde hace décadas para obtener la escritura. "Una vecina me dijo que llevaba 26 años esperando su título. Este programa de Regularización Dominial, impulsado por el gobernador, es la vía para que puedan acceder a la escritura", afirmó.

También participaron del acto el presidente del Concejo Municipal de Santa Fe, Sergio Basile, y el director Provincial de Regularización Dominial, Mariano Rodríguez.

La entrega de estos títulos es parte de las políticas públicas provinciales destinadas a garantizar el derecho a la vivienda y brindar seguridad jurídica a los propietarios, asegurando la titularidad legal de sus hogares.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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