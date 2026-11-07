Inauguran obras en edificio de dos escuelas en Santa Fe

El jueves 5 de noviembre, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el ministro de Educación, José Goity, inauguraron las obras de remodelación integral del edificio donde funcionan la Escuela Normal Superior de Comercio Nº 46 “Domingo Guzmán Silva” y la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 442 “Juana del Pino de Rivadavia”, en la ciudad de Santa Fe.

La intervención se realizó a través del programa Abre Escuela y demandó una inversión cercana a los 1.000 millones de pesos, según indicaron desde el Gobierno provincial. Los trabajos incluyeron reparaciones en fachadas, cubiertas, aulas, sanitarios y el gimnasio, además de la solución de problemas de humedad y filtraciones en distintas áreas del edificio.

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El ministro Goity destacó que la inauguración representa un compromiso con la educación pública y el trabajo conjunto para mejorar las condiciones de aprendizaje. “La educación es un acto colectivo”, afirmó, y agregó que la obra pone en valor una de las instituciones más emblemáticas de la ciudad.

Por su parte, la secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, señaló que la iniciativa responde a una propuesta del gobernador para recuperar las tradiciones educativas de la provincia y que la renovación integral eleva el edificio al nivel que merece la educación pública.

Desde las escuelas, la directora de la Nº 442, María Julia Miassi, resaltó la importancia del trabajo colectivo en la comunidad educativa. El rector de la Nº 46, Enrique Ruscitti, valoró la inversión como una forma de garantizar condiciones dignas para los estudiantes, mientras que la directora Aldana Simón destacó el compromiso sostenido de la comunidad con la institución.

Durante el acto también se reconoció la labor del docente y director Javier Cruells, quien además supervisa la Escuela Juana del Pino de Rivadavia, y se entregaron distinciones a representantes de las cooperadoras y a concejales que fueron alumnos de estas escuelas.

Entre los asistentes estuvieron la exvicegobernadora y diputada provincial Gisela Scaglia, la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano Victoria Tejeda, el senador por La Capital Julio Garibaldi, y la vocera del Gobierno provincial Virginia Coudannes, junto a la comunidad educativa.

Las obras permitieron renovar y poner en valor un edificio histórico, mejorando las condiciones para las actividades educativas. Se repararon muros, cielorrasos, sanitarios y el gimnasio semisoterrado, además de intervenir el patio cubierto y actualizar las instalaciones para evitar filtraciones y problemas de humedad.

Con esta intervención, el Gobierno provincial busca fortalecer la infraestructura educativa y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de los estudiantes en la ciudad de Santa Fe.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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