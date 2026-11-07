Santa Fe acreditó su laboratorio tecnológico en calidad nacional

La Dirección General de Asistencia Técnica (DAT) de la provincia de Santa Fe recibió la acreditación oficial del Organismo Argentino de Acreditación (OAA), que la incorpora al listado nacional de entidades reconocidas por su calidad técnica. El anuncio se concretó tras la sesión del Comité Calca, que oficializó el ingreso del laboratorio santafesino al registro nacional.

La DAT, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo de Santa Fe y con sede en Rosario, brinda servicios de ensayos, calibraciones y transferencia tecnológica para la industria provincial. Entre sus áreas de trabajo se encuentran emprendimientos vinculados a la minería, sector para el que ofrece asistencia técnica.

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El reconocimiento valida integralmente el Sistema de Gestión de Calidad de la DAT bajo la norma internacional IRAM-ISO/IEC 17025:2017. Esto implica que la institución cumple con estándares internacionales en sus procesos productivos y técnicos, lo que fortalece su capacidad para ampliar la oferta de ensayos y servicios en el corto y mediano plazo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, afirmó que la acreditación “ratifica la decisión política de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro de poner la ciencia aplicada y la transferencia tecnológica al servicio del desarrollo productivo, la sustentabilidad ambiental y la seguridad vial de todos los santafesinos”. Además, destacó que el reconocimiento no solo es técnico, sino que brinda un respaldo institucional para proyectar nuevos ensayos y fortalecer la competitividad regional.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Industrial, Guillermo Beccani, señaló que el logro es resultado del trabajo sostenido de los equipos técnicos y confirma que Santa Fe cuenta con capacidades propias para responder a los desafíos de la industria moderna. Beccani agregó que la DAT es un instrumento estratégico para vincular innovación, calidad y desarrollo productivo.

El laboratorio alcanzó esta acreditación gracias a un desarrollo tecnológico propio: un instrumento diseñado y construido íntegramente por su área de Ensayos de Vehículos, que es único en el país. Este avance posiciona a la DAT como un organismo de vanguardia técnica y un actor clave para potenciar la competitividad de la industria regional.

Desde el OAA destacaron el nivel técnico de la institución pública y valoraron la incorporación de su laboratorio al listado nacional de entidades acreditadas, lo que contribuye a consolidar a Santa Fe como referente en calidad e innovación productiva.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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