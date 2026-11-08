Santa Fe actualiza límites de ribera y revisa defensas por El Niño

El Gobierno de Santa Fe lleva adelante tareas de prevención y monitoreo en la zona costera del Gran Santa Fe ante la posibilidad de crecidas vinculadas al fenómeno climático El Niño.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos se realizan estudios topográficos, batimetrías y vuelos con drones para determinar con precisión la línea de ribera en Santa Fe, Arroyo Leyes, San José del Rincón y Santa Rosa de Calchines. Estas mediciones buscan actualizar los límites entre el dominio público hídrico y terrenos privados, tomando en cuenta criterios hidrológicos, hidráulicos y niveles de referencia del agua.

El secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, explicó que los límites vigentes datan de 1904 y que la Ley de Aguas exige su actualización debido a los cambios naturales. Según indicó, conocer con exactitud estos límites es clave para planificar el desarrollo urbano y activar protocolos preventivos ante posibles crecidas. “Nos permite detectar las zonas más vulnerables y anticipar las medidas necesarias”, afirmó.

En paralelo, la Secretaría de Protección Civil, a cargo de Marcos Escajadillo, realizó inspecciones en las defensas de San José del Rincón, Arroyo Leyes y Santo Tomé. Se verificaron los equipos de bombeo y los sistemas de drenaje para garantizar su funcionamiento ante eventuales aumentos del caudal.

Escajadillo informó que la próxima semana se convocarán reuniones con las juntas locales de Protección Civil de Rincón y Arroyo Leyes para coordinar acciones preventivas.

Los relevamientos incluyen el uso de tecnología GNSS de doble frecuencia para establecer puntos precisos que definan la línea de ribera, tomando como referencia un nivel del río de 4,65 metros.

Por otra parte, el Centro de Monitoreo provincial difundió informes sobre la situación hídrica en los departamentos Garay y San Javier, basados en el seguimiento conjunto de autoridades provinciales y locales, aunque no se detallaron novedades significativas en esos reportes.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.