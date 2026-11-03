Santa Fe amplió a $15 millones la devolución mensual de Ingresos Brutos

El Gobierno de Santa Fe anunció una ampliación del sistema de devolución de saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. A partir de noviembre de 2026, las empresas y contribuyentes alcanzados por el régimen podrán solicitar reintegros de hasta 15 millones de pesos mensuales, frente al límite anterior de 10 millones.

La modificación fue establecida por la Administración Provincial de Impuestos (API) mediante la Resolución Nº 213/2026 y representa un incremento del 50% en el monto máximo habilitado para solicitar devoluciones.

La medida busca facilitar la recuperación de fondos que los contribuyentes tienen acumulados a su favor en el sistema tributario provincial. Estos saldos pueden generarse cuando las retenciones, percepciones u otros pagos realizados superan el impuesto finalmente determinado.

Más de $7.900 millones devueltos durante 2026

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial, entre enero y octubre de este año se reintegraron $7.923 millones a 2.259 contribuyentes santafesinos.

Durante octubre, particularmente, se concretaron devoluciones por $785 millones, distribuidas entre 216 contribuyentes.

El mecanismo comenzó a implementarse en abril de 2025. Desde entonces, las cifras oficiales indican que se devolvieron $11.438 millones a 3.619 contribuyentes.

Estos recursos regresan a las cuentas bancarias de quienes cumplen con los requisitos establecidos, lo que permite recuperar dinero que permanecía registrado como crédito fiscal.

Qué cambió en el sistema de devolución

El subsecretario de Ingresos Públicos de Santa Fe, Florencio Galíndez, explicó que el crecimiento de las devoluciones está vinculado con distintas modificaciones incorporadas al mecanismo.

Entre ellas mencionó la posibilidad de que contribuyentes clasificados en Riesgo Fiscal 1, 2 y 3 también puedan acceder al reintegro, además del aumento progresivo de los montos autorizados.

El funcionario sostuvo que otro factor fue el mayor conocimiento de la herramienta entre los contribuyentes.

La nueva resolución establece los criterios de acceso y eleva el límite mensual, aunque esto no implica que todas las solicitudes sean aprobadas automáticamente. Cada presentación debe cumplir las condiciones previstas por la administración tributaria.

Cómo solicitar la devolución de Ingresos Brutos

El procedimiento se realiza de manera digital, sin necesidad de concurrir personalmente a una dependencia de la API.

Los interesados pueden ingresar al sitio oficial de la Administración Provincial de Impuestos:

www.santafe.gob.ar/api

También se encuentra disponible el portal de trámites del Gobierno de Santa Fe.

Desde estas plataformas, los contribuyentes pueden acceder al procedimiento correspondiente y consultar las condiciones para solicitar la devolución de sus saldos a favor.

Qué representa la medida para las empresas

La ampliación del límite permite que aquellos contribuyentes que acumularon créditos fiscales elevados puedan solicitar la recuperación de una suma mayor dentro de un mismo mes.

Esto puede resultar relevante para empresas comerciales, industriales y de servicios que operan en Santa Fe y registran saldos a favor del tributo.

Por otro lado, el impacto concreto dependerá de la situación fiscal de cada contribuyente, los requisitos aplicables y los tiempos de resolución de las solicitudes.

Con el nuevo límite vigente, la evolución de los reintegros durante los próximos meses permitirá evaluar el alcance de la modificación y su utilización por parte del sector productivo provincial.