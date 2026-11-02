Helado de dulce de leche: cinco secretos atribuidos a Doña Petrona

El helado de dulce de leche ocupa un lugar entre los postres tradicionales de la Argentina. Aunque suele comprarse en heladerías, también puede prepararse en casa con ingredientes sencillos y algunas técnicas que ayudan a conseguir una consistencia más suave.

En ese contexto, volvieron a difundirse cinco consejos atribuidos a Doña Petrona C. de Gandulfo, la reconocida cocinera argentina que enseñó a varias generaciones a preparar recetas utilizando los elementos disponibles en el hogar.

Las recomendaciones apuntan principalmente a la elección de los ingredientes, el batido y el proceso de congelación. Si bien no se identifica una fuente histórica que confirme su autoría, se trata de técnicas utilizadas en la elaboración artesanal de helados.

1. Elegir un dulce de leche de buena consistencia

El primer consejo consiste en utilizar dulce de leche espeso, preferentemente de tipo repostero.

Su consistencia permite obtener una mezcla con mayor cuerpo y un sabor concentrado. Además, facilita la integración con la crema de leche y ayuda a controlar la cantidad de líquido de la preparación.

La elección del dulce de leche influye tanto en el sabor como en la textura final.

2. Utilizar crema de leche bien fría

La temperatura de la crema es otro aspecto importante. Se recomienda mantenerla refrigerada hasta el momento de incorporarla a la preparación.

La crema fría permite un batido más estable y favorece la incorporación controlada de aire, necesaria para conseguir una textura cremosa.

También resulta conveniente que los utensilios estén limpios y, si es posible, fríos.

3. Evitar el batido excesivo

Uno de los errores habituales al preparar helado casero es batir la crema durante demasiado tiempo.

El objetivo es incorporar una cantidad moderada de aire, sin llevar la preparación a una consistencia excesivamente firme.

Un batido prolongado puede modificar la estructura de la crema y dificultar su integración con los demás ingredientes.

4. Incorporar una pequeña cantidad de almíbar

Otra recomendación difundida consiste en agregar una pequeña cantidad de almíbar liviano.

Este ingrediente puede ayudar a modificar la textura del helado y reducir su endurecimiento durante la congelación.

Sin embargo, debe utilizarse con moderación porque el dulce de leche ya contiene una proporción importante de azúcar.

El equilibrio entre los ingredientes resulta fundamental para evitar un postre demasiado dulce.

5. Revolver durante las primeras horas de congelación

Cuando no se dispone de una máquina para hacer helados, el proceso de congelación requiere atención.

Una técnica consiste en retirar el recipiente del freezer cada 30 o 40 minutos durante las primeras horas y mezclar la preparación.

Este procedimiento ayuda a romper los cristales de hielo que comienzan a formarse y favorece una consistencia más uniforme.

Después de varias mezclas, el helado puede permanecer en el freezer hasta alcanzar la firmeza deseada.

Una preparación tradicional que sigue vigente

Los cinco consejos permiten comprender por qué la elección de los ingredientes y el manejo de las temperaturas influyen en el resultado.

Aunque actualmente existen máquinas y equipos que simplifican la elaboración, es posible preparar helado casero con utensilios comunes.

La clave está en controlar el batido, mantener una proporción adecuada de ingredientes y prestar atención al congelado.