Tabla anual 2026: Boca lidera y River se aleja de la Libertadores

El fútbol argentino atraviesa la última jornada de la fase regular del Torneo Clausura 2026, con varias definiciones pendientes. Además de los equipos que avanzarán a los playoffs, la atención está puesta en la tabla anual, que determina al Campeón de Liga y distribuye plazas para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana 2027.

Boca Juniors encabeza las posiciones con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Argentinos Juniors tiene la misma cantidad de unidades, pero se ubica segundo con +12. Rosario Central aparece tercero con 59 puntos y +16.

Los tres llegan a la definición con posibilidades de terminar en lo más alto, aunque Boca depende de sí mismo para quedarse con el primer puesto.

Boca y Argentinos ya están en la Libertadores 2027

El equipo de la Ribera aseguró su regreso al principal torneo continental después de vencer a River en el Superclásico. Argentinos Juniors también consiguió su clasificación y ahora ambos buscarán cerrar el año en la primera posición.

Rosario Central, por su parte, ocupa el tercer lugar y deberá defenderlo ante Vélez, que aparece cuarto con 56 unidades.

La diferencia entre ambos mantiene abierta la disputa por el último boleto a la Libertadores otorgado directamente mediante la tabla anual.

River jugará la Sudamericana si mantiene su clasificación

La situación de River es diferente. Aunque el conjunto de Núñez derrotó 2-0 a Aldosivi en Mar del Plata, llegó a 52 puntos y quedó sin posibilidades matemáticas de acceder a la Libertadores mediante la tabla anual.

De esta manera, su ubicación actual lo mantiene entre los equipos que accederían a la Copa Sudamericana 2027.

El Millonario deberá esperar la definición de los cupos restantes para conocer su situación definitiva.

Así está la tabla anual en los primeros puestos Pos. Equipo Puntos 1° Boca Juniors 60 2° Argentinos Juniors 60 3° Rosario Central 59 4° Vélez 56 5° Independiente Rivadavia 56 6° Instituto 54 7° Gimnasia LP 54 8° River Plate 52 Tabla anual 2026. Posiciones provisorias al 6 de noviembre.

Cómo se reparten los cupos a la Copa Libertadores 2027 Argentina cuenta con seis plazas por las vías de clasificación domésticas. Clasificación Instancia Campeón del Apertura: Belgrano Fase de grupos Campeón del Clausura Fase de grupos Campeón de Copa Argentina Fase de grupos Primero de la tabla anual Fase de grupos Segundo de la tabla anual Fase de grupos Tercero de la tabla anual Fase 2 previa

Cuando un equipo obtiene su clasificación por más de una vía, el lugar disponible se reasigna conforme al reglamento y puede beneficiar a otros clubes de la tabla general.

Qué equipos ingresarán a la Copa Sudamericana

Los seis equipos mejor ubicados en la tabla anual que no consigan una plaza en la Libertadores accederán a la Sudamericana 2027.

Por ese motivo, las posiciones actuales no representan una clasificación definitiva. Los campeones del Clausura, la Copa Argentina y las competencias continentales pueden provocar modificaciones en el reparto de lugares.

Una última fecha que definirá el panorama internacional

La jornada final del Clausura será determinante para establecer el orden definitivo de la tabla anual.

Mientras Boca intentará sostener el liderazgo, Argentinos Juniors y Rosario Central buscarán aprovechar cualquier resultado que les permita terminar en el primer puesto.

Además, Vélez intentará alcanzar la tercera posición, mientras que los equipos ubicados más atrás seguirán atentos a los resultados y a las plazas que puedan liberarse.