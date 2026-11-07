María Teresa: reemplazaron una alcantarilla para mejorar el drenaje del Canal Sur

La Comuna de María Teresa informó que se concretaron trabajos de mejoramiento de la infraestructura hídrica en el Canal Sur, a la altura del camino Gualicó–Marzo. La intervención consistió en reemplazar una alcantarilla de chapa que se encontraba dañada por una nueva estructura construida con módulos de hormigón, diseñada para permitir el paso de un mayor volumen de agua.

La obra apunta a mejorar las condiciones de escurrimiento en ese sector del distrito y reducir las dificultades que puede generar una alcantarilla deteriorada, especialmente durante períodos de precipitaciones.

Cómo se realizaron los trabajos

Según detallaron desde la administración comunal, las tareas comenzaron con el retiro de la antigua estructura metálica, cuyo estado hacía necesaria su sustitución.

Posteriormente, se instalaron los nuevos módulos de hormigón, que cuentan con una mayor capacidad para el paso del agua. Además, se realizaron movimientos de suelo y se incorporó piedra para acondicionar el sector intervenido.

La renovación permite contar con un cruce de características diferentes al anterior y busca favorecer la circulación del agua por el canal.

Sin embargo, no se difundieron datos técnicos sobre las dimensiones de la nueva alcantarilla ni mediciones que permitan cuantificar el incremento de su capacidad hidráulica.

Una obra realizada mediante la colaboración de tres instituciones

La intervención se concretó a partir de la participación de distintos actores vinculados al territorio.

La Comuna de María Teresa estuvo a cargo de aportar la mano de obra, la maquinaria y los materiales necesarios para el acondicionamiento del camino, entre ellos suelo y piedra.

Por su parte, el Comité de Cuenca La Picasa proporcionó los módulos de hormigón utilizados para reemplazar la alcantarilla anterior.

En tanto, Estancia Gualicó facilitó una excavadora que permitió desarrollar las tareas de movimiento de suelo y colocación de la estructura.

Esta modalidad de trabajo conjunto permitió reunir los recursos materiales y operativos necesarios para ejecutar la intervención.

La importancia del mantenimiento de los canales

El estado de las alcantarillas y los cruces constituye uno de los aspectos que inciden en el funcionamiento de los sistemas de drenaje rural.

Cuando una estructura se encuentra deteriorada o tiene una capacidad insuficiente, puede dificultar la circulación del agua y provocar acumulaciones en determinados sectores, particularmente durante lluvias intensas.

En este contexto, la sustitución de la alcantarilla del Canal Sur forma parte de las tareas de mantenimiento y mejoramiento de desagües que la administración comunal informó que viene desarrollando.

Si bien la nueva estructura está destinada a facilitar el escurrimiento, su comportamiento dependerá también del mantenimiento general del canal y de las condiciones hidráulicas del sistema.

Desde la Comuna señalaron que continuarán trabajando en el mantenimiento de los desagües y en la articulación con otras instituciones para atender las necesidades de infraestructura del distrito.

Por el momento, no se informaron el presupuesto total de la intervención ni un cronograma de próximas obras sobre el Canal Sur.