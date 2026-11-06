Santa Fe transmitirá en pantalla gigante la misa del Papa León XIV

El próximo lunes 9 de noviembre, el Museo del Deporte Santafesino, ubicado en Ayacucho 4800, proyectará en pantalla gigante la misa que el Papa León XIV celebrará durante su visita a la Argentina.

La transmisión comenzará a las 8.30 y se extenderá hasta aproximadamente las 15, con el momento central de la misa a partir de las 11.30. La iniciativa es organizada por el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Cultura, junto con el Arzobispado de Rosario.

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El espacio, situado en el Parque Héroes de Malvinas, se convertirá en un punto de encuentro para vecinos y familias que podrán seguir la ceremonia de forma gratuita. La ministra de Cultura de Santa Fe, Susana Rueda, destacó que la actividad fue coordinada con el Arzobispado y que, aunque el Papa no visitará Rosario, la provincia está comprometida con esta visita histórica.

Rueda señaló que el Papa trae un mensaje de esperanza, trabajo, unidad y encuentro entre los argentinos, especialmente en un contexto económico complejo. Invitó a los vecinos a acercarse desde temprano con reposeras, mate y heladerita para compartir la experiencia comunitaria. Además, aclaró que la transmisión se realizará incluso en caso de lluvia.

Por su parte, el arzobispo de Rosario, monseñor Eduardo Martín, agradeció al Gobierno provincial por facilitar el lugar y la tecnología para que la población pueda vivir más intensamente la visita del Papa y participar de su primera misa en el país.

Martín calificó el evento como histórico y resaltó que el mensaje del pontífice busca promover la paz, la justicia y la unidad entre los argentinos. Manifestó su confianza en que la comunidad responderá positivamente a la convocatoria.

Esta actividad se suma a otras iniciativas culturales provinciales, como el reciente homenaje a referentes de la cumbia santafesina en la Casa de la Cultura de Santa Fe, donde la ministra Rueda anticipó la realización de un festival dedicado a este género musical en 2027, con la participación de 240 jóvenes en más de 20 espacios formativos provinciales.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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