Santa Fe prepara a sus equipos de salud ante posibles inundaciones

El Gobierno de Santa Fe avanza con un programa de capacitación destinado a fortalecer la respuesta del sistema sanitario ante posibles inundaciones y anegamientos. La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Salud provincial, contempla la coordinación de recursos, la organización de traslados y la aplicación de protocolos específicos para intervenir durante emergencias hídricas.

En ese marco, se desarrolló una jornada de formación dirigida al personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (107), que cumple una función central en la atención y derivación de pacientes.

La actividad tuvo lugar en el auditorio del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias de Santa Fe (Cemafe) y contó con participación presencial y virtual de radiooperadores, médicos, reguladores, enfermeros y choferes.

Un protocolo para organizar la respuesta sanitaria

Durante el encuentro se presentó el Protocolo Provincial Sanitario ante Emergencias Hídricas, una herramienta que establece procedimientos para actuar frente a situaciones que puedan afectar la atención médica y el funcionamiento de los establecimientos de salud.

Los participantes realizaron ejercicios prácticos para evaluar distintos escenarios, detectar posibles dificultades y revisar los mecanismos de comunicación entre los equipos.

También se abordaron aspectos relacionados con la seguridad de los trabajadores, especialmente de quienes deban intervenir en sectores con dificultades de acceso o circulación.

El secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes, Jorge Stettler, explicó que la planificación anticipada permite organizar los recursos disponibles y establecer circuitos de comunicación entre los distintos niveles del sistema sanitario.

Más de 480 trabajadores recibieron capacitación

Por su parte, el director provincial de Cuidados Críticos, Esteban Ledesma, indicó que la formación forma parte de una estrategia más amplia que ya alcanzó a las seis regiones de salud de Santa Fe.

Según los datos difundidos, más de 480 integrantes de equipos sanitarios y territoriales participaron de las instancias de capacitación sobre el protocolo provincial.

La nueva jornada estuvo especialmente orientada al personal del 107, debido a su conocimiento de las características de cada territorio, los accesos disponibles y las condiciones de traslado hacia los centros asistenciales.

Esa información permite planificar recorridos alternativos y coordinar recursos cuando las lluvias intensas o los anegamientos dificultan la circulación.

Prevención y coordinación con los gobiernos locales

Otro de los ejes de la capacitación fue la protección del personal sanitario durante las intervenciones en zonas afectadas.

Entre las medidas contempladas se encuentran la vacunación preventiva, la utilización de elementos de protección personal y la coordinación de tareas con Protección Civil y las autoridades municipales y comunales.

Estas acciones buscan reducir riesgos y sostener la atención sanitaria aun cuando las condiciones climáticas compliquen el acceso a determinadas localidades.

La preparación se desarrolla en un contexto de atención sobre el fenómeno climático de El Niño, que puede modificar los patrones de precipitaciones en distintas regiones del país. Sin embargo, la información oficial difundida no establece fechas ni localidades específicas donde podrían producirse inundaciones.

Por el momento, la Provincia concentra sus esfuerzos en la capacitación, la articulación territorial y la actualización de procedimientos para responder ante eventuales emergencias.

Contenido sugerido: alertas meteorológicas, prevención de inundaciones y recomendaciones de Protección Civil.

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