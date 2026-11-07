Santa Fe supera 4 millones de metros sellados para conservar rutas

El Gobierno de Santa Fe informó que desde 2024 se ejecuta un plan de mantenimiento vial que ya alcanzó más de 4,2 millones de metros lineales de sellado de fisuras en rutas provinciales. Los trabajos, que continúan en 2026, buscan evitar que las grietas en el pavimento se conviertan en baches.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, explicó que el sellado de fisuras impide que el agua penetre en el pavimento y cause daños mayores. Según indicó, esta tarea es una inversión preventiva que reduce la necesidad de reparaciones más costosas en el futuro.

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Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) implementa esta estrategia junto con otras obras de repavimentación, construcción de rotondas y puentes. Enrico destacó que el mantenimiento es fundamental para sostener la red vial provincial.

En 2024, se licitaron 1,2 millones de metros lineales de sellado, que se ejecutaron entre ese año y parte de 2025. En 2025, se sumaron otros 3 millones de metros, con trabajos que se extendieron hasta comienzos de 2026. Actualmente, las tareas continúan bajo contratos vigentes de reparaciones.

El administrador general de la DPV, Pablo Seghezzo, señaló que este mantenimiento es la forma más económica de prevenir baches. "Sellar a tiempo evita que el agua llegue a la base del pavimento, lo que implicaría reconstrucción", afirmó.

Los trabajos abarcan numerosas rutas provinciales, entre ellas la 1, 2, 3, 4, 6s, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 26, 39, 61, 62, 63, 68, 81s, 91, 93, 94, 95 y 304s. El sellado se realiza en las fisuras distribuidas en distintos tramos, no de forma continua.

En total, la inversión en los 16 contratos de sellado de fisuras (ocho en 2024 y ocho en 2025) supera los 10.000 millones de pesos. Esta acción forma parte de un plan integral que incluye también el bacheo y reparaciones focalizadas en los sectores más deteriorados.

Según indicaron, el mantenimiento vial se realiza sin interrumpir la circulación, con trabajos nocturnos en puntos críticos, como el colgado de vigas en el estribo santotomesino.

Por otro lado, el Gobierno recordó que está abierta la inscripción y actualización de datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda, con plazo hasta el 12 de noviembre.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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