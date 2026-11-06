Hamilton cuestionó a Leclerc y Ferrari busca resolver sus diferencias

La relación entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc volvió a quedar en el centro de la atención durante la previa del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Después de varios cruces en pista, el piloto británico manifestó su disconformidad con determinadas maniobras de su compañero y dejó en claro que continuará expresando sus opiniones dentro de Ferrari.

Las declaraciones se produjeron durante la jornada de prensa en Interlagos, donde Hamilton abordó los recientes episodios entre ambos pilotos y la necesidad de mejorar la comunicación dentro de la escudería italiana.

«No me van a silenciar. Nunca me han silenciado», expresó el siete veces campeón mundial, en declaraciones reproducidas por Motorsport.

Los antecedentes que Hamilton recordó sobre Leclerc

Uno de los principales puntos de discusión fue lo ocurrido durante el Gran Premio de México, donde ambos pilotos protagonizaron una disputa en pista que, de acuerdo con la información publicada, terminó con una penalización para Leclerc.

El episodio también habría provocado el malestar de Frédéric Vasseur, responsable deportivo de Ferrari, quien cuestionó la manera en que sus pilotos afrontaron la competencia.

Hamilton fue consultado sobre si Leclerc adopta una actitud diferente cuando compite directamente contra sus compañeros de equipo.

«Definitivamente los trata de forma diferente. Si te fijas en los compañeros de equipo, es lo mismo con Sebastian Vettel, es lo mismo con Carlos Sainz», sostuvo el británico.

De esta manera, vinculó los enfrentamientos actuales con situaciones que, desde su perspectiva, también se produjeron durante las anteriores etapas del monegasco en Ferrari.

Ferrari prepara una reunión para abordar el conflicto

La situación motivó la convocatoria de una reunión interna, prevista para este viernes en Interlagos, según publicó The Race.

El encuentro reuniría a Hamilton, Leclerc y Vasseur con el objetivo de analizar las diferencias surgidas durante las últimas competencias y establecer criterios de trabajo para el futuro.

La conversación no se habría realizado antes debido a compromisos del director de Ferrari en Maranello y a la ausencia de Leclerc durante la jornada del jueves, relacionada con el nacimiento de su primer hijo.

Hamilton reconoció que una sola reunión podría resultar insuficiente para resolver las diferencias.

«No creo que todo se vaya a resolver en una sola reunión. Pero es importante. Lo que construyamos ahora nos pondrá en la posición correcta para el próximo año», explicó.

Hamilton asegura que seguirá impulsando cambios

Más allá de los desacuerdos deportivos, el británico sostuvo que siempre intentó construir una relación de respeto con Leclerc.

«Siempre he trabajado muy duro para construir una buena relación con Charles. Siempre he intentado ser respetuoso», manifestó.

También reconoció que su incorporación a Ferrari modificó algunos aspectos del funcionamiento del equipo, especialmente por su manera de plantear las necesidades técnicas y deportivas.

«No es fácil integrar a alguien como yo en un equipo, porque soy muy directo y presiono constantemente para que haya muchos cambios. Y voy a seguir presionando para que haya más. Estoy aquí para ganar», afirmó.

En este marco, Hamilton respaldó la continuidad de Vasseur como responsable del proyecto deportivo y consideró que la comunicación interna será fundamental para competir por los próximos campeonatos.

Cómo llegan Hamilton y Leclerc al Gran Premio de Brasil

De acuerdo con las posiciones consignadas en la información fuente, Hamilton ocupa el tercer lugar del campeonato de pilotos con 259 puntos, mientras que Leclerc aparece quinto con 245 unidades.

Ferrari, por su parte, se ubica en el segundo puesto del campeonato de constructores con 504 puntos. Estas cifras quedan sujetas a verificación con la clasificación oficial.

La reunión prevista en Brasil aparece como una instancia para establecer pautas de convivencia deportiva y coordinación en pista. La respuesta de Leclerc y las eventuales decisiones del equipo serán determinantes para conocer cómo continuará la relación entre ambos pilotos.