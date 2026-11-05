Arrancan los playoffs del Clausura con cuatro cruces

El Torneo Clausura de la Asociación Venadense de Básquet comienza a transitar su etapa decisiva. Este viernes 6 de noviembre se disputarán los primeros tres encuentros de los playoffs, mientras que el lunes 9 se completará la programación inicial con el enfrentamiento entre Olimpia y Sportsman.

La competencia tendrá cuatro series al mejor de tres partidos, por lo que cada equipo necesitará conseguir dos victorias para avanzar a la siguiente ronda.

Tres partidos abrirán los playoffs el viernes

La actividad comenzará el viernes 6 de noviembre, con tres encuentros programados para las 21:30.

Centenario recibirá a Ciudad en el estadio Mateo Migliore, mientras que Atlético se enfrentará con Argentino en el estadio Fortaleza Roja.

Por otro lado, Firmat FBC será local ante Atenas en el estadio La Caldera, en otro de los cruces que abrirán la etapa eliminatoria del campeonato.

Los tres partidos marcarán el inicio de las series y serán determinantes para establecer qué equipos tomarán ventaja de cara a los segundos encuentros.

Sportsman debutará el lunes ante Olimpia

El representante de Villa Cañás, Sportsman, comenzará su participación en los playoffs el lunes 9 de noviembre, cuando visite a Olimpia desde las 20:00 en el estadio del conjunto venadense.

El Tren Blanco buscará comenzar la serie con una victoria fuera de casa para quedar a un paso de la clasificación.

El enfrentamiento se disputará bajo el mismo formato que los restantes cruces: el primer equipo que consiga dos triunfos avanzará a la siguiente instancia.

PLAYOFFS - TORNEO CLAUSURA Viernes 6 de noviembre | 21:30 horas Local VS. Visitante Estadio Centenario vs. Ciudad Mateo Migliore Atlético vs. Argentino Fortaleza Roja Firmat FBC vs. Atenas La Caldera Lunes 9 de noviembre | 20:00 horas Local VS. Visitante Estadio Olimpia vs. Sportsman Estadio de Olimpia Modalidad: series al mejor de tres partidos. El primer equipo que consiga dos victorias avanzará a la siguiente ronda.

Cómo se definen las series

Los playoffs se disputarán al mejor de tres encuentros. Esto significa que un equipo podrá asegurar su clasificación ganando los dos primeros partidos.

En caso de que ambos conjuntos consigan una victoria, será necesario disputar un tercer encuentro para determinar quién continúa en la competencia.

Con este formato, los ocho participantes comenzarán a definir los cuatro lugares disponibles en la próxima instancia del Torneo Clausura.