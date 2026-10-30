Aguas Santafesinas (ASSA) informó que este viernes 30 de octubre se llevará adelante la última jornada del mantenimiento programado de la red de agua potable de Firmat. El operativo contempla trabajos de purgado en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de eliminar obstrucciones en las cañerías.

Según comunicó la prestataria, las tareas estaban previstas entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana, como parte de un procedimiento que se desarrolló progresivamente durante los últimos días.

Durante ese período, los vecinos podrían observar la salida de agua a través de las bocas de hidrantes utilizadas para realizar el mantenimiento.

Los cuatro sectores donde se realizarán los trabajos

De acuerdo con la información difundida por ASSA, el operativo comprende las siguientes intersecciones:

Bulevar Colón y Alberdi.

Alvear y Rivadavia.

Córdoba y Alvear.

C. Casado y C. Doce.

La intervención forma parte de un purgado sectorizado de la red de distribución de agua potable, un procedimiento que permite remover materiales acumulados en el interior de las cañerías mediante la circulación y descarga controlada de agua.

Desde la empresa indicaron que el operativo no debería extenderse más allá del horario establecido.

Qué hacer si el agua presenta turbiedad

Aguas Santafesinas advirtió que, como consecuencia de las tareas, podrían registrarse episodios transitorios de turbiedad en el suministro domiciliario.

Ante esa situación, la recomendación de la prestataria es dejar correr el agua durante algunos minutos hasta que recupere su aspecto habitual.

Si la alteración persiste, corresponde realizar el reclamo a la empresa y evitar utilizar el agua para consumo hasta contar con información sobre su calidad.

Además, ASSA recordó la importancia de mantener en condiciones las instalaciones internas de cada vivienda, especialmente los tanques de reserva y las cisternas.

La limpieza periódica de estos depósitos contribuye a preservar las condiciones del agua almacenada y forma parte del mantenimiento que corresponde a los usuarios.

Última etapa del mantenimiento programado

Los trabajos de este viernes representan el cierre previsto de una serie de intervenciones que Aguas Santafesinas desarrolló en diferentes sectores de Firmat.

La empresa explicó que el procedimiento busca mejorar las condiciones internas de la red mediante la eliminación de obstrucciones.

En el comunicado no se informaron cortes generales del suministro ni se detallaron eventuales modificaciones en la presión del servicio.

Con la finalización prevista de esta etapa, se completaría el cronograma de mantenimiento anunciado para la ciudad. Hasta el momento, la información disponible no incluye una confirmación posterior sobre la conclusión efectiva del operativo.