Un hombre que se encontraba detenido en la Unidad Penitenciaria Nº 39 de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación por una estafa virtual que tuvo como víctima a un abogado de Villa Cañás y afectó económicamente a su entorno familiar.

La causa está a cargo del fiscal Damián Cassullo y permitió identificar a un sospechoso, cuyas iniciales son M.O.B.M., acusado de obtener acceso a una cuenta de WhatsApp mediante una maniobra de engaño y utilizarla para solicitar transferencias de dinero.

Una llamada que terminó con el acceso a WhatsApp

De acuerdo con la investigación, el episodio comenzó cuando el abogado recibió una comunicación telefónica de una persona que se presentó como representante del Colegio de Abogados.

Durante la conversación, el interlocutor le informó sobre un supuesto trámite de reempadronamiento y la necesidad de gestionar una matrícula profesional digital.

Bajo ese argumento, habría conseguido que el abogado le proporcionara un código de verificación de WhatsApp, información que permitió tomar el control de su cuenta.

La maniobra investigada corresponde a una modalidad de suplantación de identidad mediante ingeniería social, en la que los delincuentes recurren al engaño para obtener datos de acceso a servicios digitales.

La hija del abogado transfirió $580.000

Una vez que el sospechoso habría conseguido ingresar a la cuenta, comenzaron a enviarse mensajes a familiares y conocidos del profesional.

Según la hipótesis de la Fiscalía, el responsable de las comunicaciones se hacía pasar por el abogado y solicitaba transferencias de dinero, aprovechando la confianza que sus contactos tenían en él.

Entre las personas que recibieron esos pedidos se encontraba su hija, quien realizó una transferencia de $580.000 a una cuenta de Mercado Pago, convencida de que el dinero había sido solicitado por su padre.

La operación económica forma parte de los elementos analizados en la investigación judicial.

Por el momento, la información difundida no precisa si otras personas también realizaron transferencias ni si el dinero pudo ser recuperado.

Prisión preventiva tras una audiencia en Venado Tuerto

Como resultado de las actuaciones encabezadas por el fiscal Damián Cassullo, M.O.B.M. fue imputado por los delitos de acceso indebido a una comunicación electrónica y estafa.

La audiencia se desarrolló en Venado Tuerto, donde la Justicia resolvió disponer la prisión preventiva del acusado mientras continúa el proceso penal.

La medida no representa una condena, sino una decisión judicial adoptada durante la investigación.

Tampoco se informó, en los datos disponibles, el plazo de la prisión preventiva ni los fundamentos específicos utilizados para justificarla.

Una modalidad de estafa que utiliza contactos de confianza

El caso pone nuevamente en consideración los riesgos asociados a la entrega de códigos de verificación mediante llamadas o mensajes.

Cuando una persona obtiene el control de una cuenta de WhatsApp, puede utilizar la identidad del titular para comunicarse con sus contactos y solicitar dinero.

Ante pedidos de transferencias, se recomienda verificar la identidad del remitente mediante una llamada telefónica directa y no compartir códigos de acceso recibidos por SMS o por la propia aplicación.

La investigación continuará para determinar las responsabilidades penales del imputado y establecer el alcance económico de las maniobras denunciadas.