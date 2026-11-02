Proponen crear una residencia y centro de día para adultos mayores en Villa Cañás

Durante la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Villa Cañás se dio lectura a una propuesta vinculada con la creación e implementación de una residencia de cuidado integral y un centro de día para adultos mayores.

La iniciativa fue mencionada entre las comunicaciones recibidas por el cuerpo legislativo y aparece vinculada al concejal José Rolando, según la transcripción de la sesión.

El planteo incorpora a la agenda institucional la posibilidad de contar con un dispositivo destinado a la atención y acompañamiento de personas mayores.

Sin embargo, durante el encuentro no se desarrollaron los fundamentos del proyecto ni se brindaron precisiones sobre su funcionamiento.

Tampoco se informó si la propuesta contempla una residencia permanente, un servicio de atención diurna o ambas modalidades, ni cuáles serían los mecanismos de financiamiento y administración.

La creación de un centro de estas características requeriría definir aspectos relacionados con infraestructura, personal, prestaciones y condiciones de acceso.

Por el momento, la transcripción no permite confirmar que el proyecto haya sido aprobado o enviado formalmente a comisión.

Se trata, por lo tanto, de una propuesta cuya situación legislativa y contenido completo deberán verificarse mediante el expediente correspondiente.