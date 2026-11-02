La Escuela 178 celebrará la Fiesta de la Tradición el 7 y 8 de noviembre

La Escuela Provincial Nº 178 Juan Cañás se prepara para celebrar una nueva edición de su Fiesta de la Tradición, que tendrá lugar los días 7 y 8 de noviembre en Villa Cañás.

La propuesta llegará este año a su séptima edición y contará con el reconocimiento institucional del Concejo Municipal, que aprobó por unanimidad su declaración de interés municipal.

La solicitud fue presentada por la institución educativa y tratada durante la última sesión ordinaria del cuerpo legislativo.

En su intervención, la concejal Melina Mori destacó la continuidad de los festejos y expresó el acompañamiento del Concejo a la actividad organizada por la comunidad escolar.

Además, anticipó que integrantes del cuerpo legislativo estarán presentes durante las jornadas de celebración.

La Fiesta de la Tradición constituye una oportunidad para que la comunidad educativa comparta actividades vinculadas con las costumbres y expresiones culturales argentinas.

Durante la sesión no se brindaron detalles sobre la programación, los horarios ni las presentaciones previstas para ambas jornadas.

La declaración aprobada representa un reconocimiento municipal a la iniciativa impulsada por la escuela y a su continuidad a lo largo de siete ediciones.