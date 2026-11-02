La Escuela Técnica 484 prepara su octavo homenaje a las fiestas populares

La Escuela de Educación Técnico Profesional Nº 484 de Villa Cañás avanza con la organización de la octava edición de su Homenaje a las Fiestas Populares Argentinas, una actividad que busca integrar a la comunidad educativa y recuperar distintas expresiones culturales del país.

La institución presentó ante el Concejo Municipal una solicitud para que el encuentro sea declarado de interés educativo.

Durante la sesión, la concejal Compañs destacó la continuidad de esta iniciativa, que alcanza su octava edición, y remarcó la participación de alumnos, familias y vecinos.

La edil manifestó el acompañamiento al reconocimiento institucional y solicitó su tratamiento sobre tablas para que la declaración pudiera entregarse durante la celebración.

La propuesta fue sometida a votación en el recinto, aunque la transcripción no registra de manera expresa el resultado final.

La actividad forma parte de las iniciativas escolares que promueven la participación de los estudiantes y el acercamiento de las familias a las propuestas educativas y culturales de la ciudad.

Por el momento, no se precisaron en la sesión la fecha, el horario ni el programa de actividades de esta octava edición.