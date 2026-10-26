El Gobierno de Santa Fe firmó este lunes 26 de octubre el contrato para ejecutar la segunda etapa del tercer carril de la autopista Rosario-Santa Fe. La ampliación abarcará 17,5 kilómetros entre el acceso a San Lorenzo Centro y el empalme con el Desvío Timbúes, y dará continuidad al tramo ya habilitado desde Rosario.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó el acto por la mañana en la estación de servicio YPF del kilómetro 28. Participaron autoridades provinciales y representantes de Luis Losi SA, la empresa adjudicataria. El contrato establece una inversión de 70.000 millones de pesos, calculada a valores de enero de 2026.

Los trabajos comenzarán desde Timbúes y avanzarán hacia el sur. Según explicó la Dirección Provincial de Vialidad, la ejecución por tramos busca mantener la circulación y reducir las interrupciones durante la obra en uno de los corredores con mayor tránsito de la provincia.

La ampliación llevará el carril adicional hacia el circuito que conecta con los puertos del sur santafesino, de acuerdo con la información oficial. Ese vínculo con el transporte de cargas fue uno de los argumentos centrales de las autoridades para justificar la inversión y la necesidad de aumentar la capacidad de la autopista.

En la previa a la firma, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que el corredor moviliza producción de todo el país y necesita más capacidad. Planteó que la intervención apunta a mejorar las condiciones de seguridad tanto para los camiones como para los vecinos que lo utilizan.

La primera etapa, de 16,5 kilómetros desde la avenida de Circunvalación de Rosario hasta San Lorenzo Centro, fue inaugurada el 23 de febrero. Para esta segunda fase, la licitación nacional e internacional recibió nueve ofertas. La apertura se realizó el 26 de febrero en Rosario y la adjudicación quedó formalizada el 30 de junio. El financiamiento combina recursos provinciales con un préstamo de la CAF por 150 millones de dólares.

Durante el acto, Pullaro defendió la inversión pública como una herramienta para sostener el empleo y la actividad económica. Afirmó que su administración logró reducir un 40% el costo de la obra pública y atribuyó ese resultado al control y seguimiento de los trabajos.

El gobernador también vinculó la ampliación con la importancia productiva del corredor. Sostuvo que por esa vía sale el 70% de la producción del país y remarcó la responsabilidad provincial de invertir en infraestructura. Ambas cifras fueron expuestas por el mandatario como parte de su balance de gestión.

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