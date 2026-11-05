Villa Cañás recibe a Vax Team para impulsar la vacunación infantil

Villa Cañás será escenario este jueves de una nueva jornada de Vax Team, la iniciativa del Gobierno de Santa Fe que busca mejorar las coberturas de vacunación entre niños, niñas y adolescentes. La actividad se desarrollará desde las 13 en la Escuela Nº 178, con una propuesta especialmente diseñada para acercar información sanitaria a la comunidad educativa.

La campaña, impulsada por el Ministerio de Salud provincial, utiliza personajes animados, historias de superhéroes y materiales didácticos para explicar la importancia de completar las vacunas establecidas en el calendario nacional.

Una campaña que combina educación y prevención

Vax Team presenta una historia en la que distintos gérmenes intentan atacar una ciudad y los protagonistas, niños y niñas, adquieren poderes para defenderla mediante la vacunación.

A través de esta narrativa, la propuesta busca explicar de manera sencilla cómo funcionan las vacunas y por qué resultan fundamentales para prevenir enfermedades.

Además de la serie animada, la estrategia incluye un álbum de figuritas distribuido en jardines de infantes y escuelas primarias de la provincia.

Cada vacuna tiene su propia ilustración y las figuritas se entregan en centros de salud y hospitales cuando las familias concurren a controlar el carnet o completar dosis pendientes.

Por otro lado, los adolescentes de 11 años reciben una denominada "Tarjeta de Poder", que representa las nuevas protecciones previstas para esa edad.

Santa Fe informó aumentos en la vacunación escolar

Según los datos difundidos por el Gobierno provincial, durante el primer semestre de 2026 se registraron incrementos en las coberturas de distintas vacunas respecto del mismo período del año anterior.

En niños y niñas de 5 años, la cobertura del refuerzo de Triple Bacteriana Celular pasó del 25,5% al 30,4%, mientras que Varicela aumentó del 23,8% al 28,5% y la vacuna IPV contra la poliomielitis pasó del 24,8% al 30,6%.

En la población de 11 años también se informaron mejoras. La Triple Bacteriana Acelular pasó del 26,4% al 33,5%; la cobertura de VPH femenino, del 28,3% al 33,3%; y Meningococo, del 26% al 32,5%.

Estas cifras corresponden a información oficial provincial. Si bien muestran avances respecto de 2025, también reflejan que todavía existe una proporción de la población escolar que no había recibido las dosis correspondientes durante el período analizado.

Cuándo y dónde será la actividad en Villa Cañás

La presentación de Vax Team está programada para este jueves 5 de noviembre, a partir de las 13, en la Escuela Nº 178.

La jornada incluirá una propuesta artística y pedagógica vinculada con los personajes de la campaña, con el objetivo de reforzar la importancia de mantener actualizado el carnet de vacunación.

El material audiovisual y educativo se encuentra disponible en el sitio oficial https://santafe.gob.ar/vacunate/, donde también puede consultarse el mapa de vacunatorios habilitados en toda la provincia.

Por el momento, el comunicado no especifica si se aplicarán dosis durante la actividad escolar.