Villa Cañás inició una capacitación gratuita en microcemento alisado

La Municipalidad de Villa Cañás puso en marcha un nuevo curso gratuito de formación en oficios, destinado a vecinos interesados en incorporar conocimientos vinculados al sector de la construcción y los revestimientos de interiores.

La capacitación, denominada Auxiliar en Revestimientos de Interior – Microcemento Alisado, comenzó el martes 3 de noviembre y es organizada por la Dirección de Producción y Empleo del municipio junto al Gobierno de la provincia de Santa Fe, a través del Programa Impulsa.

La iniciativa busca ofrecer herramientas prácticas y conocimientos técnicos que permitan a los participantes desarrollar nuevas habilidades, mejorar sus posibilidades de inserción laboral y ampliar sus alternativas de trabajo independiente.

Formación en un oficio vinculado a la construcción

El curso está a cargo del profesor Martín Monje, quien será responsable de brindar los contenidos correspondientes a la especialidad.

El microcemento alisado es un revestimiento utilizado en diferentes superficies interiores, como pisos y paredes. Su aplicación requiere conocimientos sobre preparación de superficies, utilización de materiales y técnicas de terminación.

En este sentido, la propuesta apunta a incorporar herramientas relacionadas con un oficio que puede desarrollarse tanto en trabajos particulares como en actividades vinculadas a la construcción y las refacciones.

Certificación oficial del Gobierno de Santa Fe

Uno de los aspectos de la capacitación es que contempla la entrega de un certificado oficial de la Secretaría de Empleo y Desarrollo Emprendedor, dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe.

Esta acreditación permitirá a quienes cumplan con los requisitos correspondientes contar con una constancia formal de la formación recibida.

La actividad forma parte de las propuestas de capacitación que se desarrollan mediante el Programa Impulsa, en articulación entre el Gobierno provincial y los municipios.

Autoridades municipales acompañaron el inicio

El intendente Norberto Gizzi participó del comienzo de las actividades junto al secretario de Economía, Oscar Caffa, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.

Durante la presentación, el mandatario municipal destacó la continuidad del trabajo conjunto con el Gobierno provincial para acercar alternativas de formación a la comunidad.

“Continuamos trabajando de manera articulada con la Provincia para acercar propuestas de formación gratuitas, promover la capacitación en oficios y generar más oportunidades de empleo para los vecinos de Villa Cañás”, expresó Gizzi.

Desde el municipio señalaron que estas iniciativas buscan fortalecer la formación laboral y facilitar el acceso a conocimientos que puedan aplicarse en diferentes actividades productivas.

Por el momento, no se informaron públicamente en el comunicado la cantidad de participantes, la duración del curso ni la fecha prevista para su finalización.

La propuesta se suma a las acciones de formación en oficios impulsadas mediante la articulación entre la Municipalidad y el Gobierno de Santa Fe, con el objetivo de acercar herramientas de capacitación a la comunidad.