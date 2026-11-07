Villa Cañás inició un nuevo sistema de reciclaje para comercios e instituciones

La Municipalidad de Villa Cañás comenzó a implementar un nuevo sistema de recolección diferenciada de residuos reciclables destinado específicamente a comercios e instituciones de la ciudad. La iniciativa se puso en marcha con la participación inicial de 30 establecimientos y busca facilitar la separación de materiales que pueden recuperarse y reutilizarse.

El circuito está coordinado por la Secretaría de Servicios Públicos y establece una modalidad de retiro semanal, con días y horarios definidos para que los participantes puedan organizar la disposición de sus residuos.

Cómo funciona el nuevo sistema de recolección

Los comercios e instituciones que forman parte del programa deben separar cinco tipos de materiales: plástico, cartón, papel, vidrio y latas.

Una de las condiciones establecidas es que todos los elementos se encuentren limpios y secos al momento de ser entregados. Esto permite conservar los materiales en condiciones adecuadas para su posterior clasificación y recuperación.

Para facilitar la tarea, el Municipio entregó bolsas de gran capacidad, conocidas como Big Bags, a cada uno de los establecimientos incorporados durante esta primera etapa.

Qué días se retiran los materiales reciclables

El cronograma establece que los establecimientos deberán sacar los bolsones los jueves por la noche, una vez finalizada su jornada laboral.

Posteriormente, durante la mañana del viernes, el personal municipal realizará el recorrido para retirar los residuos separados.

El sistema también contempla una modificación cuando se registren precipitaciones. En esos casos, los bolsones deberán permanecer dentro de los comercios o instituciones hasta el lunes siguiente, con el objetivo de evitar que los materiales se mojen y dificulten su recuperación.

Esta organización busca establecer una frecuencia de retiro que permita a los participantes incorporar la separación de residuos a sus actividades habituales.

Una propuesta que surgió de una encuesta comercial

Según explicó la Municipalidad, el nuevo circuito comenzó a organizarse después de realizar una encuesta entre integrantes del sector comercial de Villa Cañás.

La consulta permitió conocer el interés de los establecimientos en participar de un sistema específico de recolección y avanzar en la planificación del servicio.

A partir de ese relevamiento se conformó el primer grupo de 30 comercios e instituciones que actualmente integran la propuesta.

Por el momento, no se informó qué cantidad de residuos se espera recuperar mediante este circuito ni cuál será el volumen semanal de materiales recolectados.

Cómo pueden sumarse otros comercios e instituciones

La convocatoria continúa abierta para aquellos establecimientos de Villa Cañás que quieran incorporarse a la iniciativa.

Los interesados pueden comunicarse con la Municipalidad al teléfono 3462-556057, donde podrán solicitar información sobre la modalidad de participación.

Con este nuevo servicio, la administración municipal incorpora un circuito específico para el sector comercial e institucional, complementando las acciones vinculadas con la separación y recuperación de residuos.

La evolución del programa permitirá conocer cuántos establecimientos se suman y qué volumen de materiales logra recuperarse a través de la recolección diferenciada.