Villa Cañás: comenzó un curso gratuito de cocina para las fiestas

La Municipalidad de Villa Cañás puso en marcha una nueva propuesta de capacitación gratuita destinada a quienes buscan aprender y perfeccionar sus conocimientos gastronómicos. Se trata del curso de “Cocina Festiva”, una iniciativa centrada en la elaboración de comidas y preparaciones especiales para las celebraciones de fin de año.

Las actividades comenzaron el jueves 5 de noviembre en las instalaciones del Taller Protegido Municipal “Ilusiones”, bajo la coordinación de la chef Brenda Bonifacio, responsable de brindar los conocimientos y acompañar a las participantes durante las clases.

Una propuesta para aprender nuevas preparaciones

La capacitación es organizada de manera conjunta por la Dirección de Producción y Empleo y la Secretaría de Acción Social, a través del Área local de Igualdad, Género y Diversidad.

Según informó el Municipio, el objetivo es ofrecer herramientas prácticas para incorporar nuevas técnicas de cocina, ampliar los conocimientos sobre diferentes preparaciones y fomentar la creatividad gastronómica.

El contenido está especialmente orientado a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, fechas en las que muchas familias preparan platos y comidas diferentes de los habituales.

La propuesta permite que las participantes puedan adquirir conocimientos aplicables tanto en el ámbito familiar como en otras actividades relacionadas con la elaboración de alimentos.

Funcionarios municipales acompañaron el comienzo

Durante la primera jornada estuvieron presentes el secretario de Economía, Oscar Caffa, y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.

La presencia de ambos funcionarios se dio en el marco de una actividad que involucra a distintas áreas municipales y que forma parte de las propuestas de formación impulsadas desde el gobierno local.

El curso se desarrolla en el Taller Protegido Municipal “Ilusiones”, espacio elegido para llevar adelante las clases y las actividades prácticas.

Capacitación gratuita y aprendizaje

Uno de los aspectos de la iniciativa es su carácter gratuito, que permite acceder a la formación sin afrontar el costo de las clases.

Además del aprendizaje de recetas, la propuesta busca promover la incorporación de herramientas que puedan utilizarse en distintas situaciones cotidianas.

Desde la organización se destacó la importancia de considerar la cocina como un espacio de aprendizaje y creatividad, donde las participantes puedan desarrollar habilidades mediante la práctica.

Por el momento, el comunicado municipal no precisó la cantidad de personas inscriptas, la duración total de la capacitación ni si se habilitarán nuevas convocatorias.

La continuidad del curso permitirá avanzar con las preparaciones previstas para las celebraciones de fin de año.