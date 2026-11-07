Santa Fe logra tricampeonato en los Juegos Nacionales Evita 2026

La provincia de Santa Fe se consagró tricampeona en los Juegos Nacionales Evita 2026, que se desarrollaron del 2 al 7 de noviembre en Mar del Plata.

El equipo santafesino, conocido como “La Invencible”, logró un total de 125 medallas: 44 de oro, 41 de plata y 40 de bronce. Esta cifra supera en 26 preseas el resultado obtenido en 2025.

El podio se completó con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que obtuvo 37 medallas de oro, 26 de plata y 24 de bronce, y Córdoba, que logró 34 oros, 22 platas y 26 bronces.

La delegación santafesina participó en 37 disciplinas deportivas, tanto convencionales como adaptadas, con representantes de 17 departamentos de la provincia.

Eugenia Palillo, directora de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, que encabezó la delegación, destacó que este resultado es producto de una política de Estado impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro y la ministra Victoria Tejeda, orientada a promover el deporte como herramienta de desarrollo humano, inclusión social y generación de oportunidades.

Los jóvenes que participaron llegaron a esta instancia tras competir en encuentros organizados por el programa Santa Fe en Movimiento, una iniciativa conjunta de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y de Educación que realiza competencias en los 19 departamentos provinciales.

Palillo resaltó el esfuerzo conjunto de deportistas, entrenadores, clubes, federaciones, familias e instituciones intermedias que trabajan diariamente en el deporte santafesino. Además, señaló que más allá de las medallas, la experiencia de viajar y relacionarse con jóvenes de todo el país es un valor fundamental.

Según la funcionaria, el Gobierno provincial considera al deporte como un factor que forma, integra y construye futuro, y afirmó que estos resultados refuerzan el compromiso de seguir impulsando el programa Santa Fe en Movimiento para consolidar a la provincia como la Capital Nacional del Deporte, tal como lo enfatiza el gobernador Pullaro.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.