Villa Cañás destinó más de $7 millones a tres clubes deportivos

La Municipalidad de Villa Cañás realizó una nueva entrega de aportes económicos a las instituciones deportivas de la ciudad, a través del Fondo de Asistencia Deportiva (FAD). En esta oportunidad, el monto total distribuido alcanzó los $7.110.000, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2026.

Los clubes beneficiados fueron Studebaker, Sportsman e Independiente, tres instituciones que desarrollan diferentes actividades deportivas y cumplen una función en la formación y participación de niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

Autoridades municipales y representantes de los clubes

La entrega contó con la participación del intendente Norberto Gizzi, el secretario de Economía, Oscar Caffa, y el director de Deportes municipal, Leonardo Moyano.

Por parte de las instituciones estuvieron presentes Marcelo Compañs, en representación de Studebaker; Silvana Villalba, por Sportsman; y Fernando Borsini, por Independiente.

El encuentro permitió concretar la entrega de los recursos correspondientes al tercer trimestre del año, dentro del esquema de asistencia económica municipal destinado a las entidades deportivas.

Para qué se utilizan los fondos del FAD

El Fondo de Asistencia Deportiva tiene como objetivo acompañar a las instituciones en el sostenimiento y desarrollo de sus actividades, mediante aportes que pueden aplicarse a diferentes necesidades.

Entre los destinos contemplados se encuentran la ampliación, construcción y mantenimiento de instalaciones edilicias, así como la adquisición de equipamiento necesario para la práctica de distintas disciplinas deportivas.

Además, estos recursos buscan contribuir al desarrollo del deporte en sus diferentes niveles, desde las actividades formativas hasta las competencias organizadas por cada institución.

En este marco, el financiamiento representa una herramienta de apoyo para clubes que deben afrontar gastos vinculados con el mantenimiento de sus instalaciones y la continuidad de sus propuestas deportivas.

Una inversión destinada a las instituciones de la ciudad

La entrega correspondiente al tercer trimestre de 2026 totalizó $7.110.000. Sin embargo, la información difundida por el Municipio no precisó qué porcentaje o monto recibió cada una de las tres entidades.

Tampoco se detallaron proyectos específicos de infraestructura, compras de equipamiento o intervenciones que serán financiadas con estos aportes.

Estos datos permitirían conocer con mayor precisión el alcance de la asistencia económica y su aplicación dentro de cada institución.

Con esta entrega, la Municipalidad dio cumplimiento al pago informado para el período julio-septiembre. Queda pendiente conocer la distribución individual de los fondos y las inversiones que realizarán Studebaker, Sportsman e Independiente con los recursos recibidos.