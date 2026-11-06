Santa Isabel comenzó a organizar una nueva edición de la Escuela de Verano

El Gobierno de Santa Isabel dio los primeros pasos para organizar una nueva edición de la Escuela de Verano, una propuesta que contempla actividades recreativas, deportivas y educativas destinadas a niños y niñas de la localidad.

La iniciativa comenzó a tomar forma durante una reunión de trabajo realizada esta semana en la Escuela Primaria Domingo Faustino Sarmiento N.º 779, donde representantes de distintas áreas del gobierno local y autoridades educativas analizaron los aspectos necesarios para poner en marcha el programa.

El encuentro contó con la participación de Facundo Favaro, referente del Área de Deportes, y María Lina Caballero, responsable del Área de Educación. También estuvieron presentes Patricia del Mónaco, directora de la Escuela Domingo Faustino Sarmiento N.º 779, y Mariela Vaccaro, directora de la Escuela Bartolomé Mitre N.º 179.

Comenzaron a definir las actividades para el verano

Según informó el Gobierno de Santa Isabel, durante la reunión se abordaron cuestiones relacionadas con la organización de los profesores, la distribución de los horarios y la planificación de las actividades que integrarán la propuesta.

El objetivo es coordinar los recursos disponibles entre las áreas municipales y las instituciones educativas para desarrollar un programa que combine aprendizaje, recreación, actividad física y espacios de encuentro.

La Escuela de Verano busca ofrecer alternativas para que los chicos y chicas puedan participar de diferentes experiencias durante el receso escolar, en un ámbito de convivencia y acompañamiento.

Trabajo conjunto con las instituciones educativas

Uno de los puntos centrales de esta primera etapa es la articulación entre las áreas de Educación y Deportes y los establecimientos escolares que participan de la organización.

La presencia de las directoras de ambas escuelas permitió comenzar a analizar aspectos vinculados con el desarrollo de las actividades y las necesidades que deberán contemplarse para su funcionamiento.

Desde el gobierno local señalaron que el trabajo coordinado con las instituciones educativas forma parte de la planificación de esta nueva edición.

En este marco, la propuesta apunta a integrar diferentes actividades que permitan a los participantes continuar vinculados con espacios educativos y recreativos durante las vacaciones.

Además, la organización conjunta permitirá establecer criterios de funcionamiento y distribuir las responsabilidades correspondientes a cada sector involucrado.

Cuándo comenzará la Escuela de Verano

Por el momento, las autoridades no dieron a conocer una fecha oficial de inicio ni precisaron cuándo se abrirán las inscripciones.

Tampoco se informaron las edades comprendidas, los cupos disponibles, las sedes definitivas ni los horarios en los que se desarrollarán las actividades.

Estos aspectos deberán definirse durante las próximas instancias de planificación.

La reunión representa el comienzo de los preparativos de una propuesta que ya tuvo ediciones anteriores en Santa Isabel y que volverá a formar parte de las alternativas destinadas a las infancias durante el período estival.

Se espera que, una vez completada la organización, el Gobierno local comunique las condiciones de participación y el cronograma correspondiente.