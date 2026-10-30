El antiguo Hospital de Venado Tuerto abrirá sus puertas a los vecinos para mostrar el avance de las obras de recuperación que lleva adelante el Gobierno de Santa Fe. La actividad, impulsada por la diputada provincial Sofía Galnares, se realizará el sábado 7 de noviembre, desde las 10, y permitirá conocer los sectores que integrarán el futuro complejo judicial y de seguridad.

La convocatoria está dirigida a vecinos del barrio y de toda la ciudad. Para participar será necesario inscribirse previamente, ya que las visitas se organizarán en grupos de hasta 20 personas y tendrán una duración máxima de 40 minutos.

El predio está ubicado en Gutiérrez 53 y permaneció durante años sin actividad. Actualmente, el Gobierno provincial desarrolla un proyecto que combina la restauración de las instalaciones históricas con la construcción de nuevos espacios.

Cómo participar de las visitas guiadas

Las personas interesadas deberán completar el formulario de inscripción disponible en el siguiente enlace:

https://bit.ly/4ifGr5b

Una vez registrados los datos, la organización se comunicará con cada participante para confirmar el horario asignado.

Galnares explicó que la propuesta busca acercar a la comunidad a una obra que modificará el uso del antiguo establecimiento sanitario.

“Durante muchos años, este edificio estuvo cerrado, abandonado y generaba preocupación entre los vecinos por el estado en el que se encontraba”, expresó la legisladora.

Además, señaló que el objetivo es que los ciudadanos puedan conocer cómo se recupera el inmueble y qué funciones tendrá cada uno de sus sectores.

Qué funcionará en el antiguo hospital

El proyecto contempla la instalación del Centro de Justicia Penal y del Centro Integrado de Seguridad, además de espacios destinados a tareas técnicas y periciales.

El Centro de Justicia Penal dispondrá de oficinas administrativas, sectores para organismos judiciales y salas destinadas a audiencias y otras actividades relacionadas con el sistema de justicia.

Por otro lado, el Centro Integrado de Seguridad reunirá dependencias vinculadas con el trabajo policial y la coordinación de tareas operativas.

También se prevé el funcionamiento de un laboratorio forense, que permitirá desarrollar procedimientos técnicos relacionados con investigaciones judiciales.

La concentración de estas dependencias en un mismo predio forma parte de la reorganización de infraestructura provincial destinada al departamento General López.

Restauración y construcción de nuevos espacios

Los trabajos están bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, conducido por Lisandro Enrico.

La intervención comprende la recuperación de sectores históricos y la ejecución de nuevas estructuras. El edificio principal contempla subsuelos y tres plantas, con instalaciones eléctricas, sistemas termomecánicos, protección contra incendios, cerramientos y conexiones de servicios.

En el área prevista para el laboratorio forense se realizan tareas de mampostería, revoques, instalaciones sanitarias y colocación de pisos. En otros sectores continúan las intervenciones estructurales y las terminaciones.

La recorrida del 7 de noviembre permitirá que los vecinos observen el desarrollo de los trabajos y reciban información sobre el destino de los distintos espacios.

Por el momento, la información difundida no precisa una fecha definitiva para la habilitación del complejo.