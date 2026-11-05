Mujer condenada por agredir a policía en Santa Fe
Una mujer de 24 años fue condenada a dos años y seis meses de prisión en su domicilio por agredir a una policía durante un operativo en la Villa Suramericana, ubicada en el barrio La Esmeralda II de la ciudad de Santa Fe.
La sentencia fue dictada este jueves por el juez Pablo Spekuljak tras un juicio abreviado realizado en los tribunales de la capital provincial. La condenada, identificada como Fernanda Abigail Fuga, fue declarada reincidente y tiene una hija menor a su cargo, motivo por el cual la pena se cumple en modalidad domiciliaria.
El fiscal Esteban Morales estuvo a cargo de la investigación y explicó que la pena resultó de la unificación de seis meses por el hecho reciente y una condena previa que Fuga aún no había cumplido en su totalidad.
Según detalló Morales, el incidente ocurrió minutos antes de las 20:00 del viernes pasado en la Villa Suramericana, situada sobre boulevard French entre Las Heras y Belgrano. En ese momento, un grupo de mujeres con niños realizaba actos preparatorios para usurpar viviendas, aunque finalmente no se concretó la usurpación.
Durante el operativo, Fuga agredió físicamente a una agente policial que custodiaba el lugar, con la intención de impedir que cumpliera con sus funciones. Además, se resistió al traslado por parte de los uniformados, aunque fue reducida y aprehendida poco después.
La condenada reconoció su responsabilidad penal por lesiones leves dolosas y resistencia a la autoridad. Junto con su abogado, aceptó la calificación penal y la pena impuesta, así como la modalidad abreviada del juicio.
Por último, la policía agredida fue informada sobre la sentencia y manifestó su conformidad con la resolución judicial.
Fuente: parte de prensa oficial.
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