Gobierno de Santa Fe homenajeó a referentes de la cumbia santafesina

Este jueves 5 de noviembre, en la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe, se realizó un acto en conmemoración del Día Provincial de la Cumbia Santafesina. Durante la ceremonia, el gobernador Maximiliano Pullaro convocó a los músicos y grupos del género a convertirse en embajadores de la provincia en todo el país.

Pullaro destacó el papel de la cumbia santafesina como una expresión cultural que aporta alegría y contención en momentos difíciles. "Cuando se está preocupado o estresado, escuchar cumbia hace sentirse mejor", afirmó el mandatario. Además, vinculó la difusión del género con la promoción turística y cultural de Santa Fe, invitando a los artistas a acompañar ese proceso.

La ministra de Cultura, Susana Rueda, también participó del acto y resaltó el esfuerzo y la trayectoria de los grupos y artistas que impulsaron la cumbia santafesina. Señaló que este género musical está presente en la vida cotidiana de los santafesinos y que su popularidad trasciende generaciones y espacios, desde oficinas hasta celebraciones en todo el país.

Rueda definió a la cumbia como un refugio ante las dificultades y parte de la identidad provincial. En este marco, anunció que próximamente se realizará el Festival de la Cumbia Santafesina, aunque aún no se confirmó la fecha.

Durante la jornada se rindió homenaje a Martín Robustiano "Chani" Gutiérrez, reconocido por su impulso al género y promoción de grupos emblemáticos. También recibieron distinciones músicos y agrupaciones como Hugo Alberto Miguel; Alegría; Aclamado Amistad; Sergio Ariel y Mi Cumbia; Habana Combo; La Mentirosa; Los Amantes; Los Legendarios Barbacena; Los del Palmar; Los Cumbiambas; Azul Castelló; Azul Saita; Chanchi; Charly el Cumbiero; Diana Ríos; Ezequiel "El Brujo"; Sofía Gazzaniga; Mario Pereyra; Juanjo Piedrabuena; Marcos Camino (de Los Palmeras); Paco Pérez (de La Contra); Uriel Lozano y Darío Zanco (de Grupo Cali).

El acto contó con la presencia de autoridades provinciales y locales, entre ellas la exvicegobernadora y diputada nacional Gisela Scaglia; el ministro de Economía, Pablo Olivares; el senador Julio "Paco" Garibaldi; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la vocera provincial Virginia Coudannes; y la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard.

Además, se informó que en 2027 el Ministerio de Cultura ampliará su programa de formación artística para jóvenes, con 240 participantes en más de 20 espacios provinciales.

La celebración incluyó diversas propuestas culturales en la Sede de Gobierno, Plataforma Lavardén, el Espacio Cultural y Educativo de la Memoria y la Música, y los museos del Deporte, Marc y Gallardo, con una amplia concurrencia de público de todas las edades.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.