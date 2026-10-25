El sistema de puertos públicos y la Zona Franca de Santa Fe movilizaron más de 3,3 millones de toneladas entre enero y septiembre de 2026, según el balance provincial. En paralelo, la Provincia y el Ente Autárquico Puertos Santa Fe avanzan en la licitación para concesionar la explotación comercial de la Terminal de Contenedores y Cargas Generales de la capital provincial.

La concesión busca incorporar un operador especializado que atraiga inversiones y líneas navieras regulares, con el objetivo de conectar a las pymes regionales con mercados de ultramar. La terminal santafesina acumuló 588 TEUs de trasbordo logístico. El material difundido no precisa fechas para la presentación de ofertas ni para la adjudicación.

Rosario concentró el mayor volumen del movimiento informado: alcanzó 2.365.214 toneladas hasta septiembre, un 22,4 % más que en igual período del año anterior y su mejor registro en cinco años. La terminal Sepor aportó 1.943.367 toneladas de agrograneles, con un crecimiento interanual del 30,4 %.

Terminal Puerto Rosario, por su parte, acumuló 421.847 toneladas y 83.795 TEUs, la unidad utilizada para medir el movimiento de contenedores. Durante el tercer trimestre operó 25.164 TEUs, un 9,3 % más interanual. Entre julio y septiembre, las dos terminales rosarinas atendieron 66 buques.

En Villa Constitución, la Terminal II sumó 245.520 toneladas en los primeros nueve meses, con una suba interanual del 28 %. A esa actividad se agrega la adjudicación de la Terminal I a la UTE integrada por Southern Silica S.R.L. y Esesa S.A., tras casi siete décadas de inactividad.

Las empresas comprometieron una inversión de 4,5 millones de dólares para recuperar más de 33.000 metros cuadrados. El proyecto contempla dragado e infraestructura para acopiar, clasificar y despachar arena y áridos destinados a Vaca Muerta. Se trata de obras e inversiones previstas, cuyo compromiso acompaña la adjudicación del predio.

La Zona Franca Santafesina registró 579.910 toneladas de graneles, un 30 % más interanual, distribuidas entre transporte por barcazas y camiones. También gestionó un operativo de palanquillas de acero con ArcelorMittal Acindar y Gerdau, que movilizó 80.558 toneladas en 2.789 camiones.

En el Puerto de Santa Fe, la Terminal de Agrograneles acumuló 122.517 toneladas, de las cuales 12.268 correspondieron al tercer trimestre. La estrategia comercial combina tarifas dinámicas y acuerdos con cooperativas regionales. El balance también consigna obras por más de 700.000 dólares en plataforma volcadora, caños de embarque y caladora de granos.

Reconquista mantuvo un perfil orientado a servicios. Registró 42 viajes de traslado de ganado de isla en el año e incorporó una pasarela de embarque por 2,6 millones de pesos. Su guardería náutica llegó a una capacidad de 1.200 embarcaciones, mientras se proyecta sumar otras 300 amarras mediante una nueva concesión de tierras linderas.