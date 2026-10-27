Un hombre quedó detenido con prisión preventiva en Melincué, acusado de protagonizar dos hechos ocurridos el jueves 22 de octubre. La investigación incluye amenazas contra su propio hermano mediante la utilización de un machete y la presunta sustracción de cereal de una formación ferroviaria.

La medida judicial fue dispuesta hasta el 20 de noviembre, según informó la fiscal Susana Pepino . Durante las audiencias se analizaron los elementos reunidos por el Ministerio Público de la Acusación (MPA), que atribuyó al imputado dos delitos diferentes.

Una discusión familiar que terminó con intervención policial

El primero de los episodios ocurrió alrededor de las 19, en inmediaciones del barrio Autoconstrucción de Melincué.

De acuerdo con la investigación fiscal, el hombre mantuvo una discusión con su hermano en la vía pública. Durante el enfrentamiento, presuntamente lo amenazó e intentó agredirlo utilizando un machete y un palo.

Pese a la situación, la víctima no sufrió lesiones, según la información judicial difundida.

Personal de la Comisaría 1ª acudió al lugar y, de acuerdo con la acusación, encontró al sospechoso todavía con el arma blanca, mientras continuaba profiriendo amenazas contra su familiar.

Por este episodio, la Fiscalía le atribuyó provisoriamente el delito de amenazas calificadas por el uso de arma.

Como parte de las diligencias posteriores, el viernes 23 de octubre se realizó un allanamiento en una vivienda ubicada sobre calle Garibaldi al 500. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un palo que podría estar relacionado con el incidente.

También lo investigan por sustraer maíz de un tren

La segunda imputación corresponde a otro hecho registrado durante la misma jornada.

Según la acusación, el hombre habría abierto las boquillas de un vagón perteneciente a una formación ferroviaria que transportaba maíz y retirado parte de la carga sin autorización.

El cereal fue trasladado hasta una vivienda abandonada situada a pocos metros de las vías, donde posteriormente se encontró distribuido en tres bolsas y dos baldes plásticos de aproximadamente 20 litros de capacidad cada uno.

La Fiscalía calificó provisoriamente este episodio como hurto simple en carácter de autor.

La información difundida no precisa la cantidad total de cereal sustraído ni su valor económico. Tampoco se detalló si la empresa ferroviaria presentó una denuncia independiente o si la investigación comenzó a partir de la intervención policial.

Prisión preventiva hasta el 20 de noviembre

Con los elementos presentados durante las audiencias, la Justicia resolvió que el imputado permanezca privado de su libertad hasta el 20 de noviembre.

La decisión tiene carácter cautelar y no implica una declaración de culpabilidad. Durante ese período continuará el proceso penal correspondiente a los dos hechos investigados.

Por el momento, no trascendieron públicamente los argumentos de la defensa ni la identidad del hombre acusado.

La investigación seguirá bajo la órbita del Ministerio Público de la Acusación, mientras se determina la responsabilidad penal del imputado y se incorporan las pruebas pendientes.