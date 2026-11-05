Santa Fe y la India avanzan en cooperación comercial y tecnológica

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió este jueves en la Casa de Gobierno al embajador de India en Argentina, Ajaneesh Kumar, para abordar nuevas vías de cooperación entre ambas regiones.

El encuentro incluyó a ministros y funcionarios provinciales, entre ellos Fabián Bastia (Gobierno e Innovación Pública), Gustavo Puccini (Desarrollo Productivo), Susana Rueda (Cultura), Claudio Díaz (Relaciones Internacionales), Georgina Losada (Comercio Exterior), Emiliano Melero (Medicamentos y Tecnología Sanitaria) y directores del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF).

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Durante la reunión, se discutieron oportunidades en sectores como biocombustibles, tecnología, economía del conocimiento, industrias creativas, salud y biotecnología. Puccini destacó que India adquiere casi la mitad de sus importaciones desde Argentina en productos santafesinos, principalmente granos y aceites.

El ministro mencionó la posibilidad de agregar valor a las exportaciones de la provincia y avanzar en la transferencia de conocimientos e insumos farmacéuticos con la participación del LIF. También se trataron temas vinculados a la producción de locomotoras, inversiones en puertos, ciencia e inteligencia artificial. Sobre minería, Puccini señaló el potencial de India y presentó el trabajo que realiza Santa Fe en ese sector.

El secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz, calificó la relación como de "economías complementarias", especialmente en el sector agroalimentario. En cuanto a la industria farmacéutica, indicó que la producción india podría complementar al LIF en ciertos insumos. Además, la provincia invitó a realizar una misión institucional a India.

Por su parte, el embajador Kumar resaltó la importancia de Santa Fe para India, destacando que los aceites de soja y girasol representan más del 90 % de las exportaciones argentinas hacia ese país. Agradeció la recepción del gobernador y señaló que también se dialogó sobre productos de ingeniería y servicios, así como sobre cómo Santa Fe puede agregar valor para sus exportaciones.

Entre enero y agosto de 2026, India fue el principal destino de las exportaciones desde los puertos santafesinos, tanto en valor como en volumen. Las ventas alcanzaron los 2.614,8 millones de dólares, un aumento del 65,7 % respecto al mismo período del año anterior, con un total de 2.250.200 toneladas, un 44 % más en comparación interanual.

Los principales productos enviados a India fueron aceite de soja en bruto, cueros y pieles curtidos de bovino, y lecitinas y otros fosfoaminolípidos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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