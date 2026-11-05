Confirman condena a 21 años por homicidio y abusos en Rafaela

La Cámara de Apelaciones de Rafaela confirmó este jueves 5 de noviembre la condena contra Iván Alejandro Belizán como autor del homicidio de Julio Ramón Funes y por delitos contra la integridad sexual de una niña. La sentencia fue ratificada por unanimidad por los camaristas Sergio Enrique Alvira, Matías Drivet y Roberto Ernesto Prieu Mántaras.

La condena original había sido dictada el 29 de abril de 2025 en un juicio oral y público realizado en los tribunales de Rafaela. El fiscal Martín Castellano, a cargo de la investigación y representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en todas las instancias, destacó que los jueces rechazaron los recursos de la defensa sobre la valoración de la prueba y la responsabilidad penal de Belizán.

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Según Castellano, los camaristas consideraron que el tribunal de primera instancia realizó un análisis integral y fundamentado de las evidencias, que incluyeron testimonios, documentos y pruebas objetivas. De este modo, confirmaron la materialidad de los hechos, las calificaciones legales y la responsabilidad penal del condenado.

Sin embargo, los jueces redujeron la pena de 28 a 21 años de prisión efectiva. Esta modificación se basó en una nueva valoración de las circunstancias personales de Belizán, en particular sus condiciones de vulnerabilidad y los padecimientos sufridos durante su detención, que no habían sido suficientemente tenidos en cuenta al fijar la sanción inicial. El fiscal aclaró que esta reducción no afecta la gravedad de los delitos ni la responsabilidad penal.

Detalles del homicidio

El fiscal recordó que el homicidio ocurrió en marzo de 2020 tras una discusión entre Belizán y Funes en una vivienda de calle Soldano al 1300, en Rafaela. Belizán golpeó a Funes en la cabeza con una pala de hierro, causando su muerte. Luego trasladó el cuerpo a un galpón en el fondo de la propiedad y le prendió fuego para eliminar evidencias.

Delitos sexuales contra una menor

Además, Belizán fue condenado por abusos sexuales reiterados contra una niña de su entorno familiar entre 2008 y 2016, cuando la víctima cursaba la escuela primaria. Los abusos ocurrieron en la casa donde vivía la niña con su madre y en el domicilio del condenado, ambos en Rafaela.

El fiscal señaló que los actos tuvieron un impacto grave en el desarrollo sexual libre y progresivo de la menor. Según la investigación, Belizán intimidaba a la niña diciéndole que nadie le creería si contaba lo ocurrido.

Belizán fue condenado por homicidio doloso, abuso sexual, abuso sexual agravado por acceso carnal a menor de 13 años y uso coactivo reiterado, y promoción de la corrupción de menores.

Fuente: parte de prensa oficial.