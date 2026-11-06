Prisión preventiva para joven imputado por robo con arma en Santa Fe

Un hombre de 22 años quedó en prisión preventiva acusado de ser coautor de un robo cometido con un arma de fuego en la ciudad de Santa Fe.

La medida fue ordenada por el juez Octavio Silva en una audiencia realizada en los tribunales de la capital provincial, a pedido de la fiscal Florencia Zarabia, quien lleva adelante la investigación.

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El hecho ocurrió en la madrugada del sábado 24 de octubre, en las inmediaciones de Padre Genesio y Lavalle. Según la fiscal, el imputado y otra persona no identificada se acercaron a un sereno, lo amenazaron con un revólver y le sustrajeron dos teléfonos celulares y un handy.

Luego del robo, ambos se retiraron del lugar para evitar ser detenidos. Minutos después, el hombre identificado con las iniciales JP fue aprehendido en la zona de Risso y Lavalle durante un patrullaje policial.

En el procedimiento, los efectivos recuperaron uno de los teléfonos celulares y el handy que habían sido robados, los cuales fueron devueltos a la víctima.

La fiscal Zarabia explicó que, a pesar de la oposición de la defensa, el juez hizo lugar al pedido de prisión preventiva debido a los riesgos procesales, especialmente el peligro de fuga y la posibilidad de entorpecer la investigación, ya que el otro coautor permanece prófugo.

El imputado está acusado de robo calificado por el uso de un arma de fuego, aunque no se pudo acreditar si el arma estaba en condiciones de disparar.

La causa continúa en investigación para identificar y detener al segundo involucrado.

Fuente: parte de prensa oficial.

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