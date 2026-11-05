Pullaro entregó 31 viviendas en San Javier dentro de programa provincial

Este jueves 5 de noviembre, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, entregó 31 viviendas y dos escrituras a familias de la localidad de San Javier. Las unidades forman parte del programa provincial Mi Tierra, Mi Casa, que contempla la adjudicación de terrenos y la construcción de las casas para completar soluciones habitacionales.

Durante el acto, Pullaro destacó que la entrega de las escrituras reconoce el cumplimiento de las familias con el pago de las cuotas, lo que permite continuar con la construcción de viviendas en la provincia. Además, afirmó que San Javier es la ciudad con mayor inversión por habitante por parte del gobierno provincial y resaltó la obra de defensa contra inundaciones que se realiza en la localidad.

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"Se lo merecen porque durante mucho tiempo estuvieron postergados", dijo el gobernador, y aseguró que el gobierno provincial seguirá trabajando junto a los vecinos para avanzar en el desarrollo local.

En la entrega participaron también el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; el senador por el departamento San Javier, Oscar Dolzani; la intendente de San Javier, Maribel González; el director provincial de Intervención de Hábitat, Ramses Medina; la presidenta del Concejo Municipal, Paola Gauna, y concejales.

Crivelli valoró la culminación del proyecto Mi Tierra, Mi Casa, que había quedado paralizado y fue reactivado. Señaló que las viviendas entregadas son fruto del trabajo conjunto entre la provincia y el municipio, y que el plan incluye también obras en la costanera para mejorar la ciudad.

Por su parte, el senador Dolzani agradeció al gobernador por las obras realizadas en el departamento y recordó que en casi tres años se entregaron cerca de 100 viviendas. Manifestó su intención de iniciar una nueva etapa de construcción para ampliar el acceso a la vivienda.

La intendente González destacó que la entrega de viviendas permitirá a las familias iniciar una nueva etapa y vinculó las obras de infraestructura, como la costanera, la protección contra inundaciones y la iluminación, al trabajo conjunto con la provincia y las decisiones políticas del gobernador.

Los interesados en acceder a viviendas pueden inscribirse o actualizar sus datos en el Registro Digital de Acceso a la Vivienda hasta el 12 de noviembre.

Además, la gestión provincial lleva adelante obras para mejorar los escurrimientos de agua en localidades cercanas como Sauce Viejo, Santo Tomé, San Agustín, Franck y Colonia San José, en el marco de la defensa contra inundaciones.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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