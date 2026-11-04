ExpoSeguridad Rosario abre sus puertas con tecnología y equipamiento policial

Este jueves se podrá visitar la ExpoSeguridad Rosario en el Salón Metropolitano, con entrada libre y gratuita. La exposición presenta herramientas y tecnologías utilizadas por el Estado y empresas para enfrentar el delito y reducir la violencia en la ciudad desde finales de 2023.

La muestra comenzó el miércoles con paneles que abordaron temas como reformas legislativas, judiciales, tecnología y seguridad, con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro. En su discurso, Pullaro afirmó que en seguridad pública “o manda el Estado o mandan las organizaciones criminales”.

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Entre los elementos exhibidos hay dos celdas a escala de la cárcel conocida como El Infierno, equipamiento policial reciente, armamento, móviles y dispositivos tecnológicos de alta seguridad provistos por Motorola. Además, se realiza una demostración en vivo del sistema Lince, que utiliza inteligencia artificial para seguir a una persona en una simulación de miniciudad.

El secretario de Cooperación de la Provincia, Cristian Cunha, explicó que la muestra permite conocer “los elementos que contribuyeron a la pacificación de Rosario” y destacó la importancia de que el público pueda interactuar con la tecnología que emplea el Estado para combatir a las bandas criminales.

La ExpoSeguridad cuenta con el apoyo de más de 30 empresas e instituciones y ofrece experiencias inmersivas, además de maquetas de estaciones policiales.

Cooperación entre sectores para el desarrollo

Nicolás Ruggiero, presidente de la Fundación Rosario, organizadora del evento junto con la Provincia y el Municipio, señaló que la exposición busca mostrar “qué se hizo y cómo, para recuperar la confianza con hechos y resultados, atraer inversiones y generar oportunidades”.

Ruggiero destacó que el cambio en la seguridad depende de la articulación entre gobiernos, empresas e instituciones y definió la Expo como “una muestra de esa cooperación que debe sostenerse para impulsar el desarrollo”.

El dirigente agregó que Rosario no debe quedar definida por sus peores momentos, sino por las decisiones que se tomen para que sus habitantes puedan imaginar un futuro mejor en la ciudad.

La ExpoSeguridad Rosario se realiza en un contexto donde la seguridad y el desarrollo productivo buscan articularse para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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