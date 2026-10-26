Un hombre de 41 años fue detenido en Melincué y quedó en prisión preventiva en el marco de una investigación judicial por dos hechos ocurridos el pasado jueves 22 de octubre. Está acusado de amenazar de muerte a su hermano y de sustraer maíz de un vagón ferroviario ubicado en la localidad.

El imputado, identificado por sus iniciales A.S., fue investigado luego de un episodio familiar en el que, según la acusación, habría intentado agredir a su hermano utilizando un machete y un palo, mientras profería amenazas de muerte.

La situación fue advertida por personal policial, que intervino ante lo sucedido.

También lo investigan por el robo de maíz

Además del conflicto familiar, al hombre se le atribuye otro hecho relacionado con la sustracción de cereal de una formación ferroviaria.

De acuerdo con la investigación, el acusado habría abierto la boquilla de descarga de un vagón que se encontraba en la zona de maniobras ferroviarias de Melincué, de donde habría extraído una cantidad de maíz.

El cereal fue colocado en tres bolsas y dos latas de 20 litros de capacidad cada una.

Posteriormente, durante las actuaciones policiales, los efectivos localizaron estos elementos en una vivienda abandonada ubicada en las inmediaciones del lugar.

La Justicia ordenó la prisión preventiva

La investigación quedó bajo intervención de la fiscal Susana Pepino, quien dispuso la detención del sospechoso.

Tras la correspondiente audiencia imputativa, la Justicia resolvió que el hombre permaneciera privado de su libertad bajo la modalidad de prisión preventiva ordinaria.

Uno de los datos informados es que el acusado no registra antecedentes penales. Sin embargo, la resolución judicial estableció que continuara detenido mientras avanza el proceso.

La prisión preventiva constituye una medida cautelar y no implica una condena. Los hechos atribuidos al imputado deberán ser determinados durante el desarrollo de la causa.

Por el momento, no trascendieron detalles sobre el plazo de la medida ni los argumentos específicos que llevaron a la Justicia a disponerla.

La investigación continuará para esclarecer las circunstancias de ambos episodios.