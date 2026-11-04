Cococcioni pide avanzar con reforma de leyes de seguridad en Santa Fe

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, solicitó este miércoles que la Legislatura provincial avance con la reforma de las leyes de seguridad que impulsa el Gobierno. La petición se realizó durante la apertura de ExpoSeguridad Rosario, un evento organizado por Fundación Rosario con apoyo de la Provincia y la Municipalidad.

Cococcioni explicó que el objetivo de las reformas es dotar al Estado de herramientas para mejorar la seguridad y descongestionar el sistema judicial, que actualmente está saturado. Aclaró que muchas de las modificaciones no buscan ampliar las facultades policiales, sino agilizar procesos judiciales y reducir audiencias, lo que también implicaría un ahorro para los contribuyentes.

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El ministro recordó que Santa Fe llegó a tener una tasa de homicidios casi cuatro veces superior a la media nacional. "Hoy hay menos que hace tres años, pero seguimos por encima de la media nacional", señaló. Además, advirtió que el delito predatorio continúa y reclamó medidas para enfrentar esta problemática, mencionando en particular una ley para combatir el mercado ilegal de celulares, uno de los objetos más robados en Rosario.

En respuesta a las críticas que califican las reformas como un "miniestado de sitio", Cococcioni afirmó que el verdadero estado de sitio es el que imponen las bandas criminales en los barrios, donde los vecinos no pueden salir a la calle por temor a la violencia. "Queremos que el Estado tenga las herramientas potentes para intervenir en esas situaciones", dijo.

El ministro agregó que, mientras los delincuentes no piden permiso para cometer delitos, el Estado debe contar con herramientas equivalentes para combatirlos. Señaló que el gobernador Maximiliano Pullaro le encargó elaborar los proyectos necesarios sin condicionamientos políticos, aunque con atención a todas las opiniones. Según Cococcioni, las propuestas están fundamentadas en normas constitucionales y buscan garantizar el derecho de la población a vivir en un entorno seguro.

Finalmente, el funcionario afirmó que la discusión sobre las reformas debe darse en la Legislatura y que el Ejecutivo pedirá las herramientas necesarias para revertir la situación heredada hace tres años. "Cuantas más herramientas nos den, más resultados podremos lograr en menor tiempo para que la gente esté segura", concluyó.

La ExpoSeguridad Rosario continuará este jueves en el Salón Metropolitano con entrada libre y gratuita. El evento busca mostrar los avances realizados desde finales de 2023 para reducir la violencia en la ciudad y fortalecer la relación entre seguridad y desarrollo productivo.

Fuente y fotografía: Gobierno de Santa Fe.

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