Gasly se anima a soñar con otro podio y entusiasma a Alpine en Brasil

Alpine se prepara para afrontar el Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 con la intención de recuperar terreno después de un complicado paso por México. En la previa de la competencia, Pierre Gasly hizo un balance de la temporada 2026 y dejó un mensaje de confianza sobre las posibilidades de la escudería francesa, que también tiene entre sus pilotos al argentino Franco Colapinto.

El francés considera que los resultados obtenidos durante el campeonato demostraron que el equipo puede competir por posiciones importantes cuando logra aprovechar las condiciones de cada circuito.

La enseñanza que le dejó la temporada 2026

Uno de los momentos que Gasly destacó fue su pole position en el Gran Premio de Italia, disputado en Monza. Aquella clasificación representó una muestra del potencial del equipo, aunque el domingo terminó en la séptima posición.

«Para mí, la principal lección de este año es que en la Fórmula 1 todo es posible. He logrado una pole position, algo que nadie esperaba»

Además, sostuvo que aquella actuación modificó la confianza interna de Alpine y permitió comprobar que el equipo tiene herramientas para alcanzar resultados competitivos.

«Aprendimos a creer realmente en nosotros mismos, a entender que somos capaces de obtener este tipo de resultados. Ahora, el desafío es encontrar la manera de repetirlo y lograr constancia», explicó.

El principal objetivo, según sus declaraciones, es transformar actuaciones aisladas en un rendimiento sostenido durante los fines de semana de competencia.

Interlagos, un circuito que le trae buenos recuerdos

El circuito de Interlagos ocupa un lugar particular en la trayectoria de Gasly. Allí consiguió su primer podio en Fórmula 1 durante la temporada 2019 y volvió a ubicarse entre los tres primeros en 2024, cuando ya defendía los colores de Alpine.

Con esos antecedentes, el francés no descarta repetir el resultado en la edición 2026.

«Es posible conseguir un tercer podio en Interlagos. Pienso que podría suceder este año y realmente espero que así sea», afirmó.

De todos modos, reconoció que las condiciones meteorológicas podrían resultar determinantes para que Alpine tenga mayores posibilidades frente a sus rivales.

La lluvia, un factor que podría cambiar la carrera

Gasly manifestó su preferencia por disputar la competencia sobre una pista mojada. Según explicó, las previsiones que había consultado indicaban posibilidades de precipitaciones durante el fin de semana.

«Al observar la previsión meteorológica y ver que hay probabilidad de lluvia, me entusiasmo, ya que me encantan estas condiciones», señaló.

El piloto recordó el rendimiento de Alpine en anteriores carreras disputadas bajo la lluvia en Brasil y sostuvo que una situación similar podría generar nuevas oportunidades.

«Me encantaría que lloviera, pero es algo que no puedo controlar», agregó, dejando en claro que las expectativas dependerán de lo que ocurra el domingo.

Qué significa este escenario para Franco Colapinto

Para Franco Colapinto, el Gran Premio de San Pablo representa una nueva oportunidad de buscar un resultado positivo después de lo ocurrido en México, donde las sanciones condicionaron el balance final del equipo.

Las declaraciones de Gasly también permiten conocer cómo Alpine encara esta etapa del campeonato: con la intención de aprovechar cada oportunidad y encontrar mayor regularidad.

Aunque el francés habló de sus propias posibilidades de podio, una mejora general del rendimiento del monoplaza podría beneficiar también al argentino.

En este marco, las condiciones de pista, la estrategia de neumáticos y las decisiones durante la carrera serán factores importantes para ambos pilotos.

Alpine buscará trasladar a Interlagos las señales positivas que mostró en determinados momentos de la temporada. Las primeras sesiones en pista permitirán evaluar si el equipo cuenta con ritmo suficiente para acercarse nuevamente a los puestos de adelante.