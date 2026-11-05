Clausura 2026: qué pasa si dos equipos terminan igualados en puntos

El Torneo Clausura 2026 entra en su etapa decisiva con la disputa de la fecha 16. Además de definir los equipos que avanzarán a los playoffs, la jornada establecerá el orden definitivo de la tabla anual, con consecuencias directas para la clasificación a las copas internacionales.

Uno de los aspectos centrales de esta definición será el sistema de desempate establecido por la Liga Profesional de Fútbol. A diferencia de otras temporadas, la igualdad de puntos no necesariamente obligará a disputar un partido adicional.

Boca y Argentinos Juniors, protagonistas de la tabla anual

Boca Juniors llega a la última fecha como líder de la clasificación general con 60 puntos y una diferencia de gol de +22. Argentinos Juniors suma las mismas unidades, pero registra +12, mientras que Rosario Central aparece inmediatamente detrás con 59 puntos y +16.

TABLA ANUAL — ANTES DE LA FECHA 16 Pos. Equipo Puntos Dif. gol 1° Boca Juniors 60 +22 2° Argentinos Juniors 60 +12 3° Rosario Central 59 +16 Posiciones informadas antes del inicio de la última jornada del Clausura 2026.

La ventaja de diez goles que tiene Boca sobre Argentinos Juniors puede resultar decisiva si ambos terminan con la misma cantidad de puntos. Sin embargo, la definición dependerá también de los resultados y de los goles convertidos y recibidos en sus respectivos encuentros.

Cuáles son los cuatro criterios de desempate

Cuando dos o más equipos finalicen igualados en puntos, tanto en la fase regular como en las posiciones generales alcanzadas por este sistema, se aplicará el siguiente orden:

Diferencia de gol: tendrá ventaja el equipo con mejor saldo entre tantos convertidos y recibidos. Goles a favor: si persiste la igualdad, quedará mejor ubicado el club que haya marcado más goles. Tabla de Fair Play: se utilizará la clasificación disciplinaria de la temporada 2026. Sorteo: si ninguno de los criterios anteriores resuelve el empate, intervendrá el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

Este procedimiento será importante para establecer el orden de los equipos clasificados a octavos de final y resolver las posiciones vinculadas con las competencias internacionales.

Cómo funciona la tabla de Fair Play

La clasificación disciplinaria contempla las sanciones recibidas por futbolistas e integrantes de los cuerpos técnicos durante los torneos Apertura y Clausura.

Cada institución comienza con una base de 1.000 puntos, sobre la cual se aplican descuentos por las tarjetas recibidas.

TABLA DE FAIR PLAY — SANCIONES Sanción Descuento Tarjeta amarilla 1 punto Roja por doble amarilla 3 puntos adicionales Roja directa 5 puntos Importante: Cada equipo comienza con 1.000 puntos de Fair Play. Las sanciones recibidas durante el Apertura y el Clausura generan descuentos en ese puntaje.

En el caso de una expulsión por doble amonestación, también se contabiliza el descuento correspondiente a la primera tarjeta amarilla.

Los clubes se ordenan de mayor a menor puntaje disciplinario. Si dos equipos también igualan en este apartado, tendrá prioridad el que haya recibido menos tarjetas rojas.

Qué ocurre con los descensos

El partido desempate queda reservado para determinadas situaciones vinculadas con la pérdida de categoría, según las disposiciones reglamentarias correspondientes.

La información difundida antes de la última jornada señala a Estudiantes de Río Cuarto como descendido por promedios y a Aldosivi por la tabla anual. Bajo ese escenario, no sería necesario disputar un encuentro adicional para definir los descensos.

Una última fecha con varias definiciones

La jornada final no solamente determinará qué clubes ingresan a la etapa eliminatoria del Clausura. También establecerá las posiciones que condicionarán los cruces de octavos y la distribución de las plazas internacionales.

Por eso, además de los resultados, los goles a favor y en contra tendrán una incidencia directa en el cierre de la fase regular.