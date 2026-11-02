Jóvenes socialistas debatieron sobre empleo y vivienda en Venado Tuerto

Venado Tuerto fue sede del Campamento Provincial Socialista 2026, una actividad que reunió durante el último fin de semana a centenares de jóvenes, según informaron los organizadores. El encuentro se desarrolló en el camping del Sindicato de Camioneros y contó con la participación de legisladores provinciales, dirigentes partidarios y representantes de distintas localidades santafesinas.

La apertura estuvo encabezada por los diputados provinciales Leo Calaianov y Rosana Bellatti, quienes participaron de las actividades destinadas a analizar las principales dificultades que enfrentan las nuevas generaciones.

Entre los temas abordados estuvieron las posibilidades de acceder al primer empleo, las dificultades para continuar los estudios y los obstáculos para conseguir una vivienda.

El empleo y la educación, entre los principales temas

Durante el encuentro se organizaron espacios de intercambio sobre la situación económica, social y educativa de la provincia. Los participantes compartieron experiencias de sus respectivas localidades y analizaron herramientas para desarrollar iniciativas comunitarias.

En ese contexto, Calaianov planteó la necesidad de incorporar las perspectivas de los jóvenes a las organizaciones políticas.

"Una organización que quiere transformar la sociedad tiene que estar dispuesta a dejarse transformar por sus jóvenes", expresó el diputado provincial.

También hizo referencia a las desigualdades territoriales y a las oportunidades de desarrollo para quienes viven en localidades del interior santafesino.

El legislador propuso avanzar hacia "una provincia donde el lugar en el que naciste no determine hasta dónde podés llegar".

Actividades comunitarias y prevención sanitaria

Además de los debates políticos y sociales, el campamento incluyó acciones concretas en la ciudad.

Un grupo de 40 jóvenes realizó tareas de pintura en el frente de la Escuela Nº 1201 Francisco Antonio Rizzuto, como parte de las actividades comunitarias programadas.

Por otro lado, después del almuerzo se llevaron adelante testeos de VIH y sífilis. La información difundida no precisó cuántas personas participaron de los controles ni los resultados de la jornada sanitaria.

También se presentaron herramientas para abordar distintas problemáticas en las localidades, entre ellas los consumos problemáticos, la Educación Sexual Integral, las violencias, la identidad digital y el cuidado del medio ambiente.

El programa contempló entrevistas a jóvenes vinculados con iniciativas sociales, culturales, educativas y comunitarias.

Participación de dirigentes provinciales y locales

La actividad contó con la presencia de las autoridades partidarias Clara García, Joaquín Blanco, Varina Drisun, Mariano Cubertino y Brunela Palena.

También participaron la concejal venadense Mica Meinero, el secretario general del Partido Socialista en Venado Tuerto, Facundo Rebasti, y la secretaria adjunta, Angelina Pascual.

Durante el cierre, Calaianov convocó a los asistentes a trasladar las experiencias del campamento a sus respectivas comunidades.

"La confianza se construye estando. Escuchando al vecino, acompañando un problema, sosteniendo una actividad, aunque seamos pocos", sostuvo.

La jornada finalizó con una cena compartida entre jóvenes y dirigentes.

El encuentro dejó planteadas distintas líneas de trabajo relacionadas con las problemáticas juveniles. Por el momento, no se informaron compromisos institucionales específicos ni un cronograma de implementación de las propuestas debatidas.