Leipzig recibe al Manchester City: horario, TV y presencia argentina

La UEFA Champions League 2026/27 continúa este miércoles 4 de noviembre con un enfrentamiento entre RB Leipzig y Manchester City, correspondiente a la cuarta jornada de la fase liga. El partido comenzará a las 17:00 de Argentina y se disputará en el Red Bull Arena, en Alemania.

El conjunto inglés, dirigido por Enzo Maresca, buscará sumar tres puntos para mejorar su ubicación en la clasificación. Del otro lado estará el Leipzig de Martín Demichelis, que intentará aprovechar su condición de local para conseguir un resultado favorable.

El encuentro podrá seguirse en Argentina por ESPN y mediante la plataforma Disney+ Premium.

Manchester City busca avanzar en la clasificación

El equipo inglés llega a la cuarta jornada con seis puntos y la necesidad de seguir sumando para acercarse a los puestos de clasificación directa a los octavos de final.

Entre sus principales futbolistas aparecen Erling Haaland, Jérémy Doku y el argentino Enzo Fernández, quien tendrá una nueva participación en la competencia europea.

La propuesta del conjunto dirigido por Maresca estará orientada a controlar la posesión y generar situaciones ofensivas, aunque deberá resolver las dificultades que puede presentar el equipo alemán en su estadio.

Leipzig y Demichelis, ante un nuevo desafío europeo

RB Leipzig afrontará el encuentro con Martín Demichelis como entrenador. El argentino tendrá enfrente a uno de los equipos de la Premier League y buscará conseguir puntos para mejorar la situación de su equipo en la tabla.

El conjunto alemán llega a esta jornada con tres unidades y necesita resultados para mantenerse en la pelea por acceder a la siguiente instancia.

Además, el partido representa un nuevo enfrentamiento internacional para Demichelis, quien tuvo un paso por el Manchester City como futbolista y posteriormente trabajó en su estructura formativa.

A qué hora juegan Leipzig y Manchester City y dónde verlo en vivo CHAMPIONS LEAGUE · FECHA 4 RB LEIPZIG vs. MANCHESTER CITY 17:00 Miércoles 4 de noviembre de 2026 Horario de Argentina Información Detalle Partido RB Leipzig vs. Manchester City Competencia Champions League, fecha 4 Estadio Red Bull Arena, Leipzig Horario argentino 17:00 Televisión ESPN Streaming Disney+ Premium

Las posibles formaciones de Leipzig y Manchester City

Las nóminas difundidas antes del encuentro incluyen a Maarten Vandevoordt, Willi Orbán, David Raum y Antonio Nusa entre los futbolistas del Leipzig.

En Manchester City aparecen Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Enzo Fernández, Jérémy Doku y Erling Haaland.

La conformación definitiva de ambos equipos quedará sujeta a la publicación de las planillas oficiales antes del inicio del partido

Una fecha importante para la fase liga

La Champions League mantiene su formato de tabla general, con 36 participantes. Los ocho primeros avanzarán directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el noveno y el vigésimo cuarto puesto disputarán una eliminatoria adicional.

En este marco, tanto Leipzig como Manchester City necesitan sumar para mejorar sus posibilidades de clasificación. El resultado de este miércoles tendrá incidencia directa sobre sus posiciones al completarse la cuarta jornada.